La Navidad es una de las épocas más especiales del año para Susanna Griso, especialmente por la oportunidad de reunirse con su familia y mantener unas tradiciones que han pasado de generación en generación. Sin embargo, en su caso, organizar las celebraciones navideñas implica una logística bastante más complicada de lo habitual. La presentadora de Espejo Público ha contado que su familia llega a reunir entre 45 y 50 personas durante estas fechas, una cifra que hace prácticamente imposible encontrar una vivienda particular con espacio suficiente para todos. Por eso, en los últimos años han tenido que recurrir al alquiler de casas rurales para poder disfrutar juntos de las fiestas sin renunciar a sus encuentros familiares.

Susanna Griso y una familia de casi 50 personas en Navidad

Para Susanna Griso, la Navidad siempre ha estado muy ligada a las reuniones familiares. Una tradición que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una celebración multitudinaria. La periodista explicaba en una entrevista que estas fechas reúnen habitualmente a entre 45 y 50 miembros de su familia, una cifra que da buena cuenta de la dimensión de sus encuentros.

«Siempre la celebrábamos con 45 personas, en mi casa oscilábamos entre 45 y 50», recordaba la presentadora en una conversación con El Confidencial Digital. Una costumbre que ha terminado planteando un problema práctico: encontrar un lugar en el que todos puedan estar cómodamente. «Últimamente, como no hay una casa que tenga esas dimensiones, teníamos que alquilar casas rurales para irnos juntos», explicaba.

La solución ha sido trasladar las celebraciones a alojamientos rurales de grandes dimensiones, una alternativa que permite reunir a varias generaciones bajo el mismo techo y compartir comidas, conversaciones y largas sobremesas.

De las grandes reuniones familiares a las navidades más íntimas

Aunque las reuniones numerosas han marcado tradicionalmente estas fechas para la periodista, no todas las navidades han podido celebrarse de la misma manera. En diciembre de 2020, durante las restricciones derivadas de la pandemia, Griso explicaba que sus planes familiares iban a cambiar por completo. La presentadora tenía previsto desplazarse a su tierra, Barcelona, pero las limitaciones de movilidad y los encuentros sociales condicionaban cualquier celebración.

«Van a ser unas navidades extrañísimas y se me hace muy extraño ir a mi tierra y no ver prácticamente a nadie», reconocía entonces. También explicaba que su núcleo familiar habitual estaba formado por cinco personas y que, dadas las circunstancias, tendría que renunciar a los tradicionales encuentros multitudinarios.

La periodista también ha contado en otras ocasiones que aprovecha las vacaciones navideñas para organizar algún viaje con sus hijos. En declaraciones a la revista Pronto, durante la III edición de los premios Forbes, explicaba que tenía previsto viajar a Barcelona y realizar una escapada familiar. «Voy a Barcelona, pero también voy a hacer un viaje con mis hijos y haremos una escapada familiar, porque me apetece mucho compartir un tiempo sólo con ellos».

Su particular manera de organizar las comidas de Navidad

Las reuniones familiares de Susanna Griso también tienen sus propias particularidades gastronómicas. La presentadora ha explicado que suele organizar las comidas de estas fechas diferenciando entre Nochebuena y el día de Navidad. De hecho, en una intervención en Espejo Público contó que acostumbra a preparar una cena fría para la noche del 24 de diciembre, con fiambres, foie y salmón, dejando el menú más elaborado para el día siguiente.

La elección tiene una explicación práctica: cuando se encadenan dos celebraciones familiares en apenas unas horas, simplificar una de las comidas permite disfrutar más del encuentro y pasar menos tiempo pendiente de los fogones. En su caso, la comida del día 25 implica una mayor organización y la colaboración de varios familiares en la preparación de los platos.

En una de esas celebraciones, la periodista contó incluso una divertida anécdota relacionada con el menú previsto para Navidad. La familia tenía pensado preparar pavo, pero los encargados de cocinarlo terminaron negándose, en una situación que ella misma relató entre risas y bautizó como la rebelión del pavo. Una muestra de que, cuando se reúnen tantas personas, organizar una comida puede convertirse en toda una aventura.