Las películas de terror protagonizadas por monstruos son un clásico que siempre tiene sus seguidores incondicionales. Entre ellas destacan las cintas protagonizadas por monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula o La momia que se han convertido en todo un éxito. En 1954 se estrenó la película japonesa Godzilla que inauguró el género de los kaijus o los monstruos gigantes. Una cinta de terror que fue producida por los estudios Toho y dirigida por Ishirō Honda y que, para muchos, surge como una reacción al terror nuclear tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y el incidente del pesquero Daigo Fukuryū Maru tras pruebas nucleares en el Pacífico. Tras el éxito de esta compleja cinta de terror japonesa se estrenaron más películas sobre este monstruo entre las que destacan Godzilla vs. Destoroyah en 1995 y Godzilla vs. Kong en 2021, en las que este monstruo se enfrenta a otros dos grandes rivales y que también tuvieron bastante éxito en la taquilla de los cines de todo el mundo.

En la actualidad hay 34 películas japonesas oficiales de Godzilla producidas por el estudio Toho entre las 31 son de acción real y 3 son películas de animación. Además hay cinco producciones estadounidenses: la superproducción Godzilla (1998) dirigida por Roland Emmerich, Godzilla (2014), otro reinicio dirigido por Gareth Edwards, la secuela Godzilla: Rey de los monstruos (2019) dirigida por Michael Dougherty, Godzilla vs. Kong (2021) dirigida por Adam Wingard y la continuación Godzilla y Kong: El nuevo imperio (2024).

Está claro que este monstruo sigue causando la admiración de sus seguidores. En 2023 se estrenó Godzilla Minus One que ha sido la primera dedicada al monstruo que ha ganado un Óscar, la cual ya está en Netflix, y acaba de llegar este mes de noviembre su secuela a las salas de cine Godzilla Minus Zero.

La película Godzilla Minus One

En 2023 se estrenó el kaiju japonés Godzilla Minus One que fue dirigida y escrita por Takashi Yamazaki y producida por Toho Studios junto con Robot Communications. Está ambientada en el Japón de la posguerra en 1945 cuando vuelve a aparecer Godzilla y se puede encontrar actualmente en el catálogo de Netflix.

Su protagonista es Kōichi Shikishima, un piloto kamikaze que se inventa una avería para evitar su misión suicida y sobrevive a un ataque nocturno de una criatura prehistórica en la isla de Odo. Aunque se queda paralizado por el miedo, Shikishima logra salir adelante.

Dos años más tarde Kōichi Shikishima vive en un Tokio destrozado y se encuentra terriblemente atormentado por la culpa del superviviente. Shikishima trabaja en un barco dragaminas y ha formado una familia improvisada junto a Noriko Ōishi y una bebé huérfana.

En esos complejos momentos Godzilla reaparece fortalecido por las pruebas nucleares estadounidenses en el Pacífico. El monstruo va avanzando poco a poco hacia las costas de Japón y como el gobierno no responde a esta amenaza, un grupo de civiles y veteranos de guerra deciden diseñar un plan desesperado para acabar con él.

Una película japonesa que está protagonizada por los actores Ryūnosuke Kamiki que interpreta el papel del protagonista Kōichi Shikishima, Minami Hamabe a Noriko Ōishi y Yūki Yamada a Shirō Mizushima. También en el reparto están los actores Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Andō y Kuranosuke Sasaki.

El Óscar de esta película

La película Godzilla Minus One sorprendió a todos los seguidores de este conocido monstruo por su espectacularidad y obtuvo el Óscar en la categoría de mejores efectos visuales con lo que se convirtió en la primera cinta del monstruo Godzilla que ha sido nominada y ha ganado este premio. Esta cinta se impuso a otras como Guardianes de la galaxia Vol. 3, Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1, Napoleón y The Creator.

Además, la cinta de terror Godzilla Minus One no solo tuvo en su estreno el beneplácito de los seguidores del monstruo, sino que también la crítica internacional señaló que era la mejor película protagonizada por el gigantesco reptil nuclear desde su debut en la gran pantalla en 1954.

Para los que siguen disfrutando por las películas protagonizadas por este terrible japonés, os recodamos que Godzilla Minus Zero, la secuela de esta cinta de terror y ciencia ficción, se ha estrenado este mes en las salas de cine. Una nueva película escrita y dirigida por Takashi Yamazaki que está ambientada en Japón en 1949, dos años después de lo que ocurrió en la primera cinta. Godzilla Minus Zero sigue a la familia Shikishima y a los supervivientes de la posguerra que siguen intentando reconstruir sus vidas y tienen que enfrentarse una nueva amenaza monstruosa.

Además, según todos los rumores en 2027 se estrenará también Godzilla y Kong: Supernova que va a ser dirigida por Grant Sputore. Esta cinta continuará la historia tras Godzilla y Kong: El nuevo imperio (2024) y los dos monstruos se tendrán que enfrentar contra una amenaza cataclísmica de origen cósmico de SpaceGodzilla. Estaremos atentos a las noticias sobre esta nueva película protagonizada por Godzilla.