Alfonso Muñoz Cuenca ha avisado sobre un cambio importante que llega con respecto a la jubilación en este 2027. Este funcionario de la Seguridad Social ha informado que a partir del 1 de enero será necesaria una carrera de cotización de 37 años completos para tener derecho al 100% de la base reguladora. Eso se tendrá que completar con 38 años y seis meses de cotización para acceder a la pensión íntegra de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con las pensiones de jubilación.

El año 2027 llega con cambios muy importantes en materia de jubilación. El más importante tiene que ver con un nuevo retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años, como confirma la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A esta edad se tendrán que esperar los trabajadores que no cumplan con el mínimo establecido de 38 años y seis meses que se requerirá a los ciudadanos que quieran jubilarse con los 65 años y el 100% de la pensión.

Para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación de forma íntegra en España, hay que cumplir con los requisitos para acceder al 100% de la base reguladora, que es el importe de referencia que calcula la Seguridad Social para calcular cuánto vas a cobrar de pensión, y esto se hace a partir de las bases de cotización previas de los últimos años antes de acceder a una pensión de jubilación. Para completar el 100% de esta base reguladora, también habrá que cumplir con unos requisitos de cotización.

El cambio que llega con la base reguladora de la pensión

«A partir del año 2027 será necesario tener 37 años completos de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora», ha informado en uno de sus vídeos Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, que suele ofrecer didácticos en los que informa a los jubilados sobre todo lo relativo a las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.

«Otro de los cambios importantes que llegan en 2027 es lo que afecta a los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora en la pensión de jubilación», cuenta en su vídeo, en que también informa que en 2026 para alcanzar el 100% se necesitaban 36 años y seis meses para poder aspirar a la pensión íntegra, que depsués se tiene que completar con la edad mínima ordinaria para acceder a la jubilación.

Este funcionario de la Seguridad Social también pone el ejemplo de Pedro, un trabajador con 37 años cotizados y que puede recibir el 100% de la base reguladora, y de Carmen, que con 36 años y ocho meses sólo podrá recibir el 99,28% de la base reguladora.

A partir del 1 de enero también llegan cambios con la forma de calcular esa base reguladora, ya que se podrá elegir entre el modelo clásico de sumar las 300 cotizaciones correspondientes a los últimos 25 años de trayectoria o una nueva fórmula que entró en vigor en 2025. Esta nueva forma de calcular la base reguladora permite a los trabajadores elegir entre las 304 bases más altas de las últimas 308 y tiene como objetivo beneficiar a los empleados que hayan sufrido alguna interrumpción durante su vida laboral.