Andalucía, inmensa. Estamos ante una región donde todo el mundo encuentra su lugar para disfrutar, ya sea un apasionado del deporte, la cultura, la gastronomía, la espiritualidad, pueblos con encanto, el sol y la playa, o la grandeza de la naturaleza.

En Andalucía, cada miembro de la familia encuentra su propia aventura; por eso es uno de los destinos favoritos para los viajeros y cada día más gente tira para el sur atraída por una oferta completa, diferente, diversa y de calidad, donde los servicios tienen una adecuación perfecta de sus instalaciones para los niños.

No es casualidad que en 2025 recibiera 7,1 millones de turistas familiares, un 4,5% más que el año anterior. Una oferta diversa, preparada para distintas edades y formas de viajar, que convierte a la comunidad andaluza en un destino para disfrutar durante todo el año.

Exploradores de la naturaleza

Atención, amantes de la naturaleza con niños y jóvenes en casa: en Andalucía hay un sinfín de planes que nos acercarán a maravillosos paisajes. Desde la Sierra de Cazorla hasta los Cahorros de Monachil, entre otros espacios naturales donde podemos hacer senderismo y rutas verdes, tanto en bicicleta como a caballo.

Comenzamos por la Sierra de las Nieves, en Málaga. Un parque nacional lleno de montañas, barrancos y paisajes de gran valor natural donde podemos optar por rutas sencillas y de distancias moderadas, como el Sendero de Puerto Saucillo, que nos lleva hasta Puerto Bellina. Un recorrido circular de gran belleza de alrededor de 4 km que tardaremos en pasear una hora y media, y atravesaremos bosques de pinsapos, además de pinares, castaños y enebros. A veces, incluso, podemos ver cabras monteses y diversas aves rapaces.

El Parque Natural Sierra de Grazalema (entre Cádiz y Málaga) también ofrece algunas de las mejores rutas de senderismo de Andalucía, como, por ejemplo, la del Sendero del Río Majaceite, con un recorrido de unos 5 km entre Benamahoma y El Bosque que es fácil y bonita de vivir, ya que vamos junto al río.

En la misma zona, está la ruta del Sendero Salto del Cabrero con un camino de unos 3 km donde veremos impresionantes tajos verticales de roca caliza y cabras montesas. Del mismo modo, preciosa es la ruta de la Garganta Verde, con un recorrido de 3 km con un descenso a un cañón de 400 metros de profundidad, lo que requiere un poco más de experimentación. Disfrutaremos de paredes verticales de roca y grandes colonias de buitres leonados.

En Jaén, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ofrecen senderos naturales muy interesantes, como la Ruta del Río Borosa, de alrededor de 20 km de recorrido, a lo largo de los cuales podemos observar aguas cristalinas, la Cerrada de Elías (pasarelas de madera), la piscifactoría, la Cascada de Linarejos y los embalses superiores. Esta es, sin duda, una de las rutas estrella de la zona.

La anterior es algo más exigente, pero si vamos con niños, lo más adecuado es que optemos por Sendero del Río Cerezuelo y Cascada de la Malena que tiene una senda de 5 km, unas dos horas, que parte del pueblo de Cazorla, discurre junto al río, pasa por antiguos molinos, la Cascada de la Malena y termina en las inmediaciones del Castillo de la Yedra.

Terminamos en los Cahorros de Monachil, en Granada, donde podemos hacer excursiones por las Vías Verdes, atravesando túneles, viaductos y antiguas estaciones de tren convertidas en áreas de descanso.

Descansar en escenarios pintorescos: de los Pueblos Blancos a la Serranía de Ronda

Tras una jornada de deporte, aventuras y senderismo, lo que nos apetecerá será disfrutar de la gastronomía y descansar en alguno de los alojamientos rurales que hay en Andalucía. Y es que estamos en el corazón de una región donde hay una combinación perfecta entre la arquitectura tradicional andaluza y un entorno natural protegido que tiene decenas de ventajas para las familias.

De hecho, algunos de los destinos más visitados por las familias son Pueblos Blancos de Cádiz y la Sierra de Aracena en Huelva, con sus casas de muros gruesos de cal, vigas de madera y patios interiores. En las Alpujarras granadinas podemos disfrutar de casas de piedra, construcciones escalonadas con tinaos (pasadizos cubiertos) y tejados planos de arcilla, adaptados a las empinadas laderas de Sierra Nevada.

En la Sierra Norte de Sevilla disfrutamos de la naturaleza, pero también de su historia y su gastronomía, y a sólo una hora de la capital. Allí disfrutamos de las famosas chorreras y pozas de aguas cristalinas formadas por depósitos de carbonato cálcico de San Nicolás del Puerto; la Vía Verde de la Sierra Norte o el Mirador de la Capitana, en Guadalcanal. Posee pueblos con encanto como Cazalla de la Sierra, Constantina o El Real de la Jara y Guadalcanal, entre otros.

Esta zona de la Sierra Norte de Sevilla tiene, además, una gastronomía deliciosa basada en los productos del cerdo ibérico, las carnes de caza (venado y jabalí) y los quesos de cabra. Pero, además de la naturaleza, la gastronomía y lo pintoresco de sus pueblos, también tienen actividades de astroturismo, al contar con la certificación Reserva Starlight, por lo que los cielos nocturnos son excelentes para la observación de estrellas y astrofotografía.

Además de esta zona, también son Destinos Starligth zonas como Los Pedroches, la Sierra Sur de Jaén, Sierra Morena o el Valle del Alto Guadiato.

Una parada en Júzcar, el pueblo azul de Málaga

De Sevilla a Málaga, nos vamos a la Serranía de Ronda, donde está el pueblo Júzcar, el pueblo azul de la zona y un rincón de Andalucía que sorprende nada más llegar. Está escondido en el Valle del Genal y tiene, además, naturaleza, tradición, gastronomía y arquitectura popular en un entorno de montañas y bosques de castaños.

Es uno de los pueblos más fotografiados de la Serranía de Ronda. Podemos pasear por sus calles y visitar la Iglesia de Santa Catalina, que también es de color azul, o la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel. En cuanto a la gastronomía, no podemos perdernos los guisos de setas, los platos con castañas, las migas o el sopeao.

Almería, la zona de setas que disfrutarás en el plato

Y hablando de setas, no podemos irnos de Andalucía sin visitar Almería, porque allí estos ingredientes son estrellas del rock en los guisos y los platos almerienses. Aunque la tierra almeriense es muy rica en variedades de setas y hongos, tres son las más comunes y exquisitas que debes saber reconocer antes de echarlas a tu cesta para posteriormente degustar y disfrutar de este manjar con plena seguridad: los níscalos, el boletus y la seta de cardo.

Podemos hacer excursiones en familia y recoger algunas setas para más tarde cocinarlas. ¡Menudo aprendizaje! Las zonas de recogida son el Parque Natural Sierra Nevada, la Sierra de Los Filabres y el Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

Es importante conocer bien qué estamos echando a nuestra cesta, ya que algunas podrían no ser comestibles. Por ello, en Andalucía existen jornadas micológicas en las que podemos aprender mucho con charlas y conferencias impartidas por reconocidos profesionales de la micología y, además, expertos micológicos nos pueden acompañar en la recolección.

Un plan muy interesante y divertido para hacer turismo rural solo, en familia, en pareja o con amigos.

Doñana, una joya natural que brilla

Tampoco hay que dejar pasar la oportunidad de visitar Doñana, una de las joyas naturales de Europa. Este espacio protegido, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los humedales más importantes de Europa y un auténtico paraíso para la observación de aves, la fotografía y el turismo activo.

Entre las actividades que podemos hacer, destacan las experiencias completas de recorrer el parque en vehículos 4×4 y conocer sus marismas, pinares, dunas y matorral mediterráneo. Con suerte, podremos observar ciervos, gamos, jabalíes o incluso el esquivo lince ibérico.

También hay rutas de senderismo de diferente longitud y dificultad para descubrir el entorno a pie, destacando La Rocina, con pasarelas y observatorios de aves. En cuanto al turismo a caballo, podemos vivir el paisaje de una forma diferente a lomos de un equino, lo que nos permitirá disfrutar de la costa y de sus espectaculares puestas de sol.

Por último, nuestra visita puede completarse con una visita a la aldea de Almonte, famosa por su ermita, sus calles de arena y su estrecha vinculación con las tradiciones ecuestres y la Romería del Rocío; o con una excursión en barco por el Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda.

Sol, playas, nieve y estrellas

Las playas andaluzas son el escenario idóneo para pasar unos días en familia, gracias a los más de 1.000 kilómetros de litoral repartidos entre el Mediterráneo y el Atlántico. Es, por ello, un paraíso donde disfrutamos del clima con playas de aguas tranquilas y arena fina, y también calas escondidas.

Y es que uno de sus grandes atractivos es la diversidad porque ofrece de todo, desde la Costa de la Luz, entre Huelva y Cádiz, donde tenemos grandes arenales, dunas, pinares y espacios naturales; hasta la Costa del Sol de Málaga, donde abundan las playas urbanas, o la costa de Granada y Almería donde las playas familiares se combinan con calas de gran belleza y aguas transparentes.

La calma de sus aguas permite que los niños disfruten del agua y los deportes náuticos, como rutas en kayak, iniciación al paddle surf, snorkel, ya que en las playas hay múltiples espacios que ofrecen cursos de iniciación para niños, como en La Barrosa (Cádiz), Punta Umbría (Huelva), La Carihuela y la Burriana (Málaga), La Herradura (Granada) o Los Genoveses (Almería).

De la playa a Granada: diversión en Sierra Nevada

Vamos a ponernos el abrigo porque nos vamos hasta las montañas de Sierra Nevada de Granada, donde encontraremos miles de planes para toda la familia. En primer lugar, vamos a pasar una increíble jornada de nieve y para ello subiremos hasta Pradollano, donde el parque de atracciones Mirlo Blanco es, sin duda, el lugar estrella para la diversión de los pequeños.

Allí hay toboganes de hielo donde se deslizarán con neumáticos circulares, trineos, bicicletas con esquís o el trineo ruso, una montaña rusa sobre raíles en la que vas en un trineo biplaza con control de velocidad (llega a alcanzar hasta 40 km/h).

Y de Pradollano bajaremos a la capital para cambiar la nieve por experimentos y el famoso Parque de las Ciencias de Granada, donde tendremos la oportunidad de conocer la Biosfera y los seres vivos que la formamos. Y, además, podremos seguir con una cámara el movimiento de pirañas, observar como está formado el ADN humano o poder ver en directo un contador de la población del mundo.

Asímismo, podemos conocer piezas únicas como esqueletos de ballenas, corazones de animales, experimentar como funciona nuestro cerebro, ver como funcionamos por dentro a través de un montón de juegos y observar cuerpos tan asombrosos como el plastinado por el Doctor Gunther Von Hagens.

¡Y lo mejor de todo! Un espectacular show de aves rapaces donde alucinaremos viendo de cerca el vuelo de inmensas aves que os dejarán con la boca abierta.

Isla Mágica en Sevilla y un viaje al lejano Oeste en Almería

Entre otras propuestas en Andalucía, tenemos Isla Mágica en Sevilla, con siete grandes áreas temáticas que recrean la aventura histórica de los descubrimientos con increíbles atracciones y espectáculos.

Allía hay atracciones tan emocionantes como Jaguar, una montaña rusa suspendida, o El Desafío, una torre de caída libre de 68 metros; así como Anaconda o Iguazú. Para los pequeños de la casa tenemos Zum-Zum: Las Abejitas, La Crisálida, Rueda Primavera, Sapo Saltón o El Caimán Bailón .

De Sevilla a Almería, nos vamos hasta el mítico Desierto de Tabernas, un espacio de diversión relacionado con el cine y el lejano Oeste. El principal atractivo es Oasys MiniHollywood, un parque temático situado en pleno desierto almeriense, donde están los escenarios naturales donde se han rodado numerosas películas del género western.

Vamos a convertirnos en vaqueros por un día. Recorreremos un auténtico poblado del Oeste americano, con sus salones, bancos, tiendas y fachadas de madera; asistiremos a espectáculos de cowboys y podremos descubrir el cine del Oeste, gracias a la visita a los escenarios donde se rodaron películas y producciones audiovisuales de índole mundial.

También merece la pena acercarse a Fort Bravo – Texas Hollywood, otro espacio cinematográfico donde pasear por escenarios del Oeste y disfrutar de espectáculos ambientados en el universo western. Podemos subir en diligencias, montar a caballo por el desiert o disfrazarnos de vaqueros, forajidos, soldados o bailarinas de can-can.

En Andalucía, además, tenemos propuestas de parques de aventura en los árboles como Aventura Amazonia Marbella, donde las tirolinas, los puentes colgantes y los juegos de altura son los grandes protagonistas; en Aventura Entrepinos Víznar, dentro del Parque Natural de la Sierra de Huétor, tenemos que superar puentes colgantes, redes, pasarelas y circuitos de obstáculos suspendidos entre los árboles; mientras que en el Bosque Suspendido en Bollullos de la Mitación disfrutaremos de 11 recorridos de distinta dificultad con puentes colgantes, pasarelas, redes y diferentes obstáculos a varias alturas.

Conocer la historia y la cultura en familia

Andalucía, como vemos, es una región amplia, inmensa y llena de historia, belleza y cultura. En ella se esconden auténticos tesoros arquitectónicos, artísticos e históricos, como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, el centro de Sevilla con la Giralda y un largo etcétera.

El casco histórico de Córdoba es uno de esos lugares que merece la pena descubrir sin prisas. Callejuelas llenas de encanto, plazas con terrazas y rincones casi secretos, y uno de los monumentos más singulares del mundo: la Mezquita-Catedral de Córdoba con su bosque de columnas y sus arcos de herradura. Antes de irnos, podemos dar un paseo por el el antiguo barrio judío, y recorrer sus calles estrechas y encaladas.

Granada, un lugar donde soñar despierto

Si vamos a Granada, soñaremos despiertos. Iremos a la Alhambra de Granada, donde recorreremos sus Palacios Nazaríes, la Alcazaba, los jardines del Generalife, entre fuentes, estanques y vegetación, o el Palacio de Carlos V. Este espacio tan pintoresco fue uno de los monumentos más visitados por los viajeros y artistas, como Mariano Fortuny o los Madrazo, entre otros.

En Granada, esencial una visita al Albaicín, uno de los barrios más bonitos y uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, llenos de casas blancas y plazas que recorreremos sin rumbo. Cercanas están las cuevas del Sacromonte, con sus famosas casas-cueva excavadas en la montaña, donde encontraremos a la Granada más auténtica a través del arte del flamenco.

¡Ah! No nos perdamos la Catedral de Granada, donde tenemos la Capilla Real, un espacio funerario donde están enterrados los Reyes Católicos, Juana I de Castilla y Felipe de Austria, conocido como el Hermoso.

Más allá de los monumentos, podemos ir al Parque de las Ciencias, un museo interactivo propone experimentar con la física, la astronomía, la naturaleza, el cuerpo humano y la tecnología. Dentro del complejo, el BioDomo permite realizar un recorrido por distintos ecosistemas y observar animales y plantas de diferentes regiones del planeta.

Sevilla, una ciudad para conocer paseando

Paseando por Andalucía descubriremos también Sevilla, su río Guadalquivir, sus calles o el Archivo de Indias de Sevilla, entre otros lugares. Os proponemos comenzar una ruta por el casco histórico, ver la Catedral y la Giralda, el Real Alcázar y también las estrechas callejuelas del barrio de Santa Cruz.

Tras eso, nos vamos hasta Plaza de España, un sitio espectacular con bancos de azulejos muy característicos; pasar por el Parque de María Luisa, un espacio verde en mitad de la ciudad; y terminar dando un paseo por Triana hasta ver la puesta de sol sobre el río, en el que es posible dar un paseo en barco.

Un plan que también podemos hacer con los pequeños es una escapada a los Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza. Ambas ciudades de Jaén, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO: en Úbeda se esconden palacios, iglesias y calles empedradas, con monumentos tan importantes como la Sacra Capilla del Salvador y el Palacio de las Cadenas. Mientras que en Baeza podemos visitar la plaza de Santa María, con su catedral, la fuente de Santa María y las antiguas casas señoriales.

Más allá de la cultura, podemos dormir con tiburones en el Acuario de Sevilla. ¡Una actividad sólo apta para valientes! Y es que cuenta con el tanque de tiburones más profundo de la Península Ibérica, con nueve metros de profundidad, donde viven numerosas especies, como tiburones o tortugas marinas. Este acuario tiene en el ADN la gran aventura de Magallanes y Elcano, ya que todo el recorrido en exhibición del recinto lleva el mismo trazado de la primera circunnavegación del planeta.

Una Andalucía medieval

Por último, os proponemos algunos planes más secretos y escondidos que, sin embargo, conquistan al público más joven. Hablamos de la Andalucía de las torres, las murallas, las mazmorras y los pasadizos subterráneos de los castillos y fortalezas que nos llevan a otros tiempos de nobles, caballeros y realeza.

Visitaremos el Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba), una gran fortaleza medieval encaramada a una colina, que está muy bien conservada. Tanto es así, que sus imponentes murallas, torres almenadas, patios y mazmorras nos llevan directamente a la Edad Media, con el fin de conocer cómo vivían en espacios como estos.

Ofrecen visitas teatralizadas, una actividad encanta a los niños porque se sienten los protagonistas de una aventura medieval, mientras que los fans de las series, verán algunos escenarios de Juego de Tronos, ya que allí se rodaron algunas escenas. Otras opciones son el Castillo de Segura de la Sierra (Jaén), el Castillo-Palacio de La Calahorra (Granada), el Castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o el Castillo de Gibralfaro (Málaga), entre otros.

Más información en Turismo de Andalucía.