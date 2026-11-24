Jordi Wild está viviendo unos días de gran repercusión mediática. Su visita de anoche a El Hormiguero, donde habló con Pablo Motos sobre sus entrevistas a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, demuestra el interés que despierta el creador de The Wild Project. Su pódcast, considerado uno de los más escuchados de España y que la Cadena SER ha llegado a situar en el número uno, ha conseguido sentar a los principales protagonistas de la política nacional frente a sus micrófonos.

Pero, entre tanta actualidad política, Wild también ha encontrado tiempo para recuperar una fotografía histórica de Julio Iglesias, tomada en 1986 por el fotógrafo Jean-Claude Deutsch. En ella, el cantante aparece en su avión privado, con gafas de sol, una botella de vino, una copa, una tortilla y un cubo de pollo de Kentucky Fried Chicken. Ahora Jordi Wild ha decidido rendirle homenaje con una recreación prácticamente idéntica. El resultado deja una pregunta inevitable: ¿encuentras las siete diferencias?

Del vino de lujo al Malbec de 15 euros

La diferencia más evidente está en la botella. La fotografía de Julio Iglesias se ha relacionado con un Château Lafite Rothschild, prestigioso vino de Burdeos cuyo precio puede alcanzar cifras muy elevadas dependiendo de la añada. No obstante, no está suficientemente acreditado que aquella botella concreta costase 600 euros.

Jordi Wild ha optado por algo bastante más terrenal: un Catena Malbec 2024, de la bodega argentina Catena Zapata. Una botella que ronda los 14,95 euros en Bodeboca. La distancia entre ambos presupuestos resulta evidente: del lujo de los grandes vinos bordeleses a un tinto argentino que cualquiera puede encontrar en una tienda especializada.

KFC, aviones privados y mucho sentido del humor

El otro gran protagonista de ambas escenas es el pollo frito. Julio Iglesias lo acompañaba con una tortilla española, mientras que Jordi Wild apuesta por un cubo de KFC repleto de piezas de pollo. Los dos aparecen en sus respectivos aviones privados, sentados frente a una mesa y con una actitud relajada. También cambian los estilos. Julio luce una estética ochentera, con camiseta azul y gafas oscuras, mientras que Jordi apuesta por los tatuajes, una camiseta de tirantes blanca y unas gafas de aviador.

Hay que aclarar, eso sí, que lo de los 15 euros de la botella no significa precisamente que Jordi Wild lleve una vida low cost. El creador de contenido disfruta de una situación económica muy holgada, fruto del éxito de sus proyectos digitales. De hecho, entre sus caprichos destaca un espectacular Ford Mustang descapotable de color naranja, un deportivo de última generación cuyo precio supera los 60.000 euros. Y en lo que respecta a la vivienda, tampoco parece que tenga precisamente aspiraciones modestas: el propio Jordi explicó que estaba preparando la construcción de la casa de sus sueños, para la que buscaba una parcela de al menos 4.000 metros cuadrados en la zona del Maresme.

