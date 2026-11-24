Grand Theft Auto VI no sólo ha revolucionado el mundo de los videojuegos con su llegada a Vice City. También ha despertado el interés de los aficionados a la relojería gracias a una colección de modelos que reproduce algunos de los diseños más reconocibles de la industria. Rolex, Audemars Piguet, Tudor y Casio parecen estar detrás de las piezas que lucen los personajes de Rockstar Games, aunque bajo nombres ficticios creados para el universo del videojuego. Entre relojes de oro, cronógrafos deportivos y digitales de estética retro, hay uno que ha llamado especialmente la atención: una réplica del mítico Casio F-91W, un modelo que cuesta menos de 20 euros y que demuestra que no hace falta una fortuna para tener un reloj con personalidad.

Crowex: los Rolex que triunfan entre los personajes de GTA VI

Una de las firmas relojeras más reconocibles de GTA VI es Crowex, una marca ficticia que guarda un parecido evidente con Rolex. No es una coincidencia: Rockstar lleva años recurriendo a nombres inventados para representar productos de marcas reales sin utilizar directamente sus denominaciones comerciales.

Entre sus modelos destaca un reloj dorado que recuerda al Rolex Day-Date 40 (referencia 228238), una de las piezas más emblemáticas de la casa suiza. La caja de oro amarillo de 18 quilates, el bisel estriado y la esfera oscura reproducen algunos de sus rasgos más característicos. También conserva la ventana del día de la semana situada a las 12 horas, aunque presenta diferencias en el brazalete respecto al conocido President.

Otro de los diseños que ha despertado interés es el que recuerda al Rolex Cosmograph Daytona. Se trata de un cronógrafo de estética deportiva, con caja redonda, subesferas en contraste y brazalete metálico. Su apariencia también remite a las referencias vintage del modelo, especialmente a las vinculadas con el mundo del automovilismo.

La tercera gran inspiración de Crowex es el Rolex Submariner, concretamente una versión de acero y oro que recuerda a la referencia 16613. Brian Heder, uno de los personajes del videojuego, luce una pieza con esfera oscura y brazalete metálico que reproduce esa combinación de reloj-herramienta y símbolo de estatus.

Covgari y el universo de Audemars Piguet

El lujo de Vice City no termina en Rolex. Otra de las marcas ficticias que aparecen en GTA VI es Covgari, cuyos diseños parecen inspirarse en el icónico Royal Oak de Audemars Piguet.

Creado por Gérald Genta en 1972, el Royal Oak revolucionó la relojería de lujo al convertir un reloj deportivo de acero en una pieza de alta gama. Su bisel octogonal, los tornillos visibles y el brazalete integrado son algunos de los elementos que lo han convertido en uno de los diseños más reconocibles del sector.

En el videojuego aparecen diferentes interpretaciones de esta estética. Brian Heder lleva una versión dorada con correa de piel, mientras que Raúl Bautista luce un cronógrafo de acero con brazalete integrado que recuerda al Royal Oak Chronograph de 41 milímetros, referencia 26240ST.

Tudor también tiene su particular homenaje

Entre las referencias relojeras que se pueden reconocer en Vice City también aparece una pieza que recuerda al Tudor Black Bay Chrono. La lleva Boobie Ike, uno de los empresarios vinculados al ocio nocturno de la ciudad.

Su diseño combina una esfera oscura con detalles dorados y dos contadores, una estética que recuerda al modelo de acero y oro de Tudor, referencia M79363N-0001. La firma suiza, vinculada históricamente a Rolex, representa una alternativa dentro del universo de la relojería de lujo, con modelos que combinan tradición, deportividad y precios más accesibles que los de su hermana mayor.

Takio: el Casio de menos de 20 euros que se cuela en GTA VI

Sin embargo, no todos los relojes que aparecen en el videojuego están relacionados con el lujo. Uno de los descubrimientos más comentados es Takio, la marca ficticia que homenajea a Casio y que demuestra que los diseños más asequibles también tienen un lugar en Vice City.

El modelo que más atención ha despertado es el Takio F-BLAST, una reinterpretación del Casio F-91W. Su pantalla rectangular, los botones laterales y su estética digital recuerdan inmediatamente a uno de los relojes más populares de la firma japonesa. En GTA VI aparece en diferentes combinaciones de colores, entre ellas negro, dorado y rojo.

La referencia no es casual. El Casio F-91W se lanzó en 1989 y, más de tres décadas después, continúa siendo uno de los grandes clásicos de la relojería asequible. Su éxito reside precisamente en su sencillez: incorpora alarma, cronómetro y calendario, pesa aproximadamente 21 gramos y ofrece una autonomía de unos siete años con una pila. Su precio actual ronda los 19,90 euros.

La publicación británica también ha identificado otra pieza de Takio que recuerda al Casio AE-1500WH, un reloj digital de mayor tamaño, con caja de resina, pantalla amplia y una autonomía de hasta diez años.

Jason Duval también apuesta por los relojes deportivos de Casio

Otra de las referencias que merece atención es el reloj que lleva Jason Duval, uno de los dos protagonistas de GTA VI. Su diseño robusto, con pantalla circular y botones prominentes, recuerda a los modelos de la colección Casio Pro Trek, concebidos para actividades al aire libre.

Esta línea de la marca japonesa destaca por su orientación deportiva y por incorporar funciones pensadas para la aventura, como sensores de altitud, presión atmosférica y orientación en determinados modelos.

La elección contrasta con los relojes dorados que lucen otros personajes y refuerza la variedad de estilos que conviven en el videojuego. Desde las imitaciones de los Rolex más codiciados hasta los digitales que han acompañado a varias generaciones, la relojería también tiene su propio protagonismo en GTA VI.