Carlos Alcaraz continúa ampliando su palmarés y sumando hitos a una carrera que, a sus 23 años, ya le ha situado entre los grandes nombres de la historia del tenis. El murciano se ha proclamado campeón de la Copa de Maestros en Turín después de imponerse en la final al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, por 6-2 y 7-6(7), en un encuentro que se prolongó durante dos horas y dos minutos. Una victoria que le permite entrar en un selecto grupo de leyendas que han conquistado los cuatro Grand Slams y las Finales ATP, junto a Roger Federer, Novak Djokovic y Andre Agassi. Y, como no podía ser de otra manera, la celebración también tuvo un protagonista en clave de estilo: un exclusivo reloj de Rolex valorado en 46.350 euros que eligió para recoger el trofeo.

El Rolex de meteorito con el que Carlos Alcaraz recogió la Copa de Maestros

Para una ocasión tan especial, Alcaraz apostó por uno de los modelos más singulares de la firma suiza: el Cosmograph Daytona Oyster en oro amarillo de 18 quilates y con esfera de meteorito. Una pieza que destaca por un detalle poco habitual incluso dentro del universo de la alta relojería y cuyo precio alcanza los 46.350 euros en la página web oficial de Rolex.

Su principal elemento diferenciador es precisamente la esfera, elaborada a partir de un meteorito real. Se trata de un material de origen extraterrestre que, tras atravesar la atmósfera terrestre, presenta una composición y unas estructuras metálicas muy particulares. La firma trabaja esta aleación para conseguir superficies con dibujos y texturas irregulares, lo que convierte cada esfera en una pieza con personalidad propia. De hecho, este es el único modelo de Rolex que incorpora actualmente este tipo de esfera, un detalle que lo sitúa entre las referencias más especiales de su catálogo.

La combinación del fondo plateado con las tres subesferas negras del cronógrafo aporta un marcado contraste visual. A las tres se encuentra el contador de 30 minutos; a las seis, el de 12 horas; y a las nueve, el segundero pequeño. Una distribución que mantiene la estética deportiva característica del Daytona, pero con un acabado mucho más exclusivo gracias al material utilizado en la esfera.

Un cronógrafo de alto rendimiento en oro amarillo

Más allá de su llamativa esfera, el reloj que ha lucido Alcaraz reúne algunas de las características técnicas que han convertido al Cosmograph Daytona en uno de los modelos más reconocibles de la relojería de lujo. La referencia elegida por el tenista es la 126518LN-0016, una pieza que combina el oro amarillo de 18 quilates con elementos de estética deportiva.

Uno de ellos es su bisel negro con escala taquimétrica, inspirado en el diseño que ya lucía el Daytona de 1965. Esta escala permite medir velocidades medias a partir de una distancia determinada y es una de las señas de identidad del cronógrafo de Rolex. La caja, también de oro amarillo, tiene un diámetro de 40 milímetros y ofrece hermeticidad hasta los 100 metros.

El conjunto se completa con un brazalete Oysterflex negro, que combina la resistencia de una lámina metálica flexible con un revestimiento elastómero de alto rendimiento, y un cierre de seguridad fabricado en oro amarillo de 18 quilates. En su interior incorpora un movimiento mecánico de cuerda automática Perpetual, con una reserva de marcha aproximada de 72 horas. Además, cuenta con la certificación Superlative Chronometer, que acredita tanto sus prestaciones cronométricas como los controles adicionales que Rolex realiza una vez encajado el movimiento.

Los otros Rolex Daytona que forman parte de la colección de Alcaraz

No es la primera vez que Carlos Alcaraz apuesta por un Cosmograph Daytona para completar uno de sus estilismos. El tenista cuenta con otros ejemplares de esta colección, entre ellos una versión con esfera azul cielo y otra con esfera negra. Dos relojes que demuestran su predilección por uno de los cronógrafos más emblemáticos de la firma suiza.

El nuevo modelo de meteorito tampoco es necesariamente el más caro de su colección, pero sí uno de los más particulares por la naturaleza de su esfera y su combinación de materiales. Su aspecto irregular, el contraste entre el plateado y el negro y la caja de oro amarillo hacen de esta referencia una elección especialmente llamativa.