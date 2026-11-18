La alfombra roja de los Premios Woman 2026 dejó una de esas imágenes en las que la joyería consigue reclamar todo el protagonismo. Paula Echevarría fue una de las invitadas que más miradas acaparó gracias a una pieza de alta joyería que elevó su estilismo: un espectacular collar de diamantes de la firma española Carrera y Carrera, cuyo valor alcanza los 990.000 euros. Una creación de inspiración escultórica, elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con cientos de piedras preciosas, que demuestra hasta dónde puede llegar el trabajo artesanal de la alta joyería. La actriz completó su elección con un anillo a juego, también de la misma colección, en una apuesta por las piezas extraordinarias y los diseños capaces de convertirse en protagonistas de una noche especial.

Un collar de Carrera y Carrera valorado en 990.000 euros

La joya que lució Paula Echevarría pertenece a la colección Libre de Carrera y Carrera y recibe el nombre de Libre Maxi Special. Se trata de una creación de alta joyería realizada en Madrid por los maestros artesanos de la firma, que han trabajado el oro blanco y los diamantes para dar forma a una pieza de gran presencia visual.

Su valor, 990.000 euros, la sitúa muy lejos de los accesorios habituales de una alfombra roja. El collar está elaborado con 47,68 gramos de oro blanco de 18 quilates y reúne diamantes de diferentes tallas y características. La combinación de piedras redondas, cortes esmeralda y una espectacular piedra en forma de pera aporta profundidad y distintos puntos de luz al diseño.

Más allá de su valor económico, la pieza destaca por el trabajo que requiere reunir y engastar piedras de estas características. Una labor artesanal en la que cada detalle cuenta y que convierte el collar en una creación singular dentro de la alta joyería española.

Los detalles de una pieza con más de 18 quilates de diamantes

Uno de los aspectos más llamativos del collar es la variedad de tallas que incorpora. La creación reúne diamantes de talla redonda, que suman 5,167 quilates, junto a siete diamantes cuadrados de talla esmeralda, con un peso conjunto de 7 quilates. A ellos se añade un diamante de talla pera de 6,02 quilates, que aporta otro punto de protagonismo a la composición.

En conjunto, el diseño alcanza un peso de 18,15 quilates en diamantes, según la información comercial de esta referencia. La disposición de las piedras permite que la luz se refleje desde distintos ángulos y crea un efecto de brillo continuo sobre el oro blanco. No es una joya pensada para pasar desapercibida, sino una pieza que concentra buena parte de la atención del estilismo.

El anillo de diamantes con el que completó el conjunto

Paula Echevarría no llevó el collar solo. Para completar su elección, la actriz apostó por otra joya de la misma línea: el anillo Libre Maxi, también elaborado en oro blanco de 18 quilates y adornado con 82 diamantes.

Esta segunda pieza tiene un precio de 13.710 euros y mantiene la estética de la colección, con el protagonismo de las piedras preciosas y el cuidado por los detalles. La combinación de ambas joyas permitió construir un conjunto coordinado sin necesidad de recurrir a otros accesorios de gran impacto.