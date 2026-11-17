Zendaya ha vuelto a demostrar que los grandes looks de alfombra roja no se construyen únicamente a golpe de vestidos espectaculares. A veces, el verdadero lujo está en los detalles. En los Governors Awards, celebrados en Los Ángeles, la actriz acaparó todas las miradas con un estilismo dorado que tenía un protagonista inesperado en su muñeca: un Rolex Cocktail vintage de oro de 14 quilates , una pequeña joya de coleccionista que ha despertado el interés de los amantes de la relojería. Varios especialistas han identificado la pieza como un Rolex Cocktail de referencia 8196 , perteneciente a una familia de relojes femeninos que la firma suiza desarrolló especialmente durante las décadas de los sesenta y setenta. Una época en la que los relojes de mujer se concebían también como piezas de alta joyería, con cajas pequeñas, materiales preciosos y diseños pensados para acompañar los estilismos más elegantes.

Lejos de los grandes relojes deportivos que han convertido a Rolex en una de las firmas más deseadas del mundo, el Cocktail apuesta por una estética mucho más delicada. Su oro amarillo de 14 quilates , sus proporciones reducidas y su diseño clásico lo convierten en un accesorio sofisticado que funciona casi como una pulsera joya.

La colección Cocktail se caracterizaba precisamente por dar protagonismo a la forma y los materiales. Sus diferentes versiones presentaban cajas ovaladas, redondas o rectangulares, algunas con biseles decorados con diamantes y brazaletes integrados en oro. Un concepto de relojería femenina en el que la elegancia estaba por encima de las complicaciones técnicas.

En el apartado mecánico, algunos de estos modelos incorporaban movimientos de cuerda manual , como el calibre Rolex 1400 y otros mecanismos similares. Una construcción tradicional que añade atractivo para los coleccionistas de relojes antiguos.

Pero la historia de este reloj es tan interesante como su diseño. Según se ha publicado, Zendaya habría encontrado la pieza apenas una semana antes de los Governors Awards en un mercado vintage de Oakland, su ciudad natal . Allí descubrió el modelo en el puesto de Wrist Glow Co., un vendedor independiente especializado en relojes antiguos.

La actriz habría continuado inicialmente recorriendo el mercado, pero regresó aproximadamente una hora después para comprarlo. El precio de la operación habría superado los 6.000 euros , aunque la cifra puede variar según el tipo de cambio. Una adquisición que demuestra su interés por las piezas especiales y por la moda con historia.

En el mercado de segunda mano, los Rolex Cocktail presentan valoraciones muy diferentes dependiendo de la referencia, el estado de conservación, el contenido de oro y la originalidad de sus componentes. Distintos ejemplares de esta familia pueden situarse aproximadamente entre los 2.000 y los 15.000 euros . No obstante, esta horquilla no constituye una tasación específica del reloj de Zendaya.

Aunque Rolex suele asociarse a grandes iconos masculinos de la relojería, la firma suiza también cuenta con un interesante legado de modelos femeninos. El Cocktail es uno de sus capítulos más especiales y hoy vuelve a despertar curiosidad gracias al regreso de la estética vintage.

La casa de subastas Phillips documentó un Rolex Cocktail de oro amarillo de 14 quilates, referencia 1400, que perteneció a Elsie Ray Bo Bray y que recibió como regalo en 1972. Décadas después, la pieza alcanzó los 15.240 euros en subasta , frente a una estimación inicial de entre 4.000 y 8.000 euros.

El reloj fue el broche perfecto para un estilismo que tampoco pasó inadvertido. Zendaya captó todas las miradas con un vestido de archivo de Giles Deacon , perteneciente a la colección otoño-invierno 2007. Un diseño dorado de silueta recta, escote palabra de honor y flecos que recorrían la prenda de arriba abajo, con un espectacular volumen tridimensional en las caderas. Lo combinó con largos pendientes de oro rosa, diamantes y perlas de Chopard , un corte pixie y un maquillaje en tonos bronce que armonizaba con el conjunto.