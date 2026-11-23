Tana Rivera y Roca Rey decidieron poner punto final a su historia de amor hace tan solo unas semanas. Desde entonces, el motivo de su ruptura y, sobre todo, la relación que mantienen a día de hoy se han convertido en objeto de numerosos titulares. Sin embargo, en medio de este revuelo, tanto el diestro como la hija de Francisco Rivera han preferido mantenerse en un discreto segundo plano, evitando pronunciarse sobre las razones que les llevaron a tomar caminos separados. Una discreción que, sin embargo, no ha impedido que salgan a la luz nuevos detalles de su separación. De hecho, recientemente, se ha conocido que el torero se puso en contacto por teléfono con su ex pareja, poco después de dejarlo, tras disfrutar de una noche de fiesta. Una llamada en la que, según lo trascendido, Roca Rey se sinceró con la mencionada sobre sus sentimientos y su deseo de que ambos continuaran teniendo una buena sintonía.

Ha sido la periodista Beatriz Jarrín la encargada de sacar a la luz esta inesperada llamada, la cual asegura que se produjo el día del cumpleaños de Andrés, después de una gran fiesta en su finca La Consentida en Sevilla. A altísimas horas de la mañana, concretamente a las 8:00 de la mañana, se produce la llamada. «Una llamada de Roca Rey a Tana y Tana coge el teléfono», comenzaba a decir. Añadía que en ese momento estaba con sus amigos y que no se esperaba que Tana cogiera el teléfono, y que todas sus amistades le motivaron a que le dijera la verdad. «Le dijo que la quería y que quería que estuvieran bien», contaba la colaboradora desde el plató de Fiesta.

Jarrín hacía hincapié en que este episodio deja más que claro que «no hay tirantez entre ellos, que no ha habido terceras personas en su ruptura y que, sobre todo, después de una fiesta, Roca Rey se acordó de Tana Rivera». No obstante, la colaboradora ha dejado claro que dicha llamada no tiene por qué apuntar a una reconciliación sentimental, sino que demuestra que ambos han mantenido un vínculo afectuoso tras la separación.

Las declaraciones de Roca Rey tras su ruptura con Tana Rivera

Este episodio, hasta ahora desconocido, podría encajar a la perfección con las declaraciones que el propio Roca Rey hizo ante los micrófonos de Europa Press el 9 de noviembre a su llegada a Madrid. Y es que, sin revelar el motivo del fin de su romance, el torero se limitó a decir que «quería mucho» y que eran «muy buenos amigos». También se refirió a ella como una hermana, confirmando que, a pesar de que su relación sentimental había terminado, continuaban conservando un gran afecto mutuo.