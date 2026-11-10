Roca Rey asegura que mantiene una buena amistad con Tana Rivera y ella reacciona visiblemente incómoda

Después de pasar unos días en Perú y México haciendo frente a diferentes compromisos taurinos, Roca Rey ha regresado a España en uno de los momentos de mayor expectación mediática en torno a su vida sentimental. Y es que, en las últimas semanas, su nombre ha acaparado numerosos titulares de la crónica social a raíz de su reciente ruptura con Tana Rivera. Una situación que ha despertado un enorme interés por conocer en qué punto se encuentra actualmente su relación.

Como era de esperar, su llegada a nuestro país no pasó desapercibida para la prensa, la cual no dudó en preguntarle por su situación sentimental. Lejos de esquivar las cuestiones, el torero sorprendió con una respuesta tan escueta como reveladora. «Yo a Tana la quiero mucho y somos muy buenos amigos», expresaba.

Aunque en ningún momento hizo referencia a una ruptura, sus palabras no han pasado desapercibidas al hablar abiertamente de amistad. Unas declaraciones que, inevitablemente, han puesto todas las miradas sobre la hija de Francisco Rivera, cuya reacción se ha convertido en una de las más buscadas de las últimas horas. Finalmente, las cámaras han conseguido dar con ella en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha sido preguntada directamente por las palabras del diestro. Una cuestión ante la que la joven no ha podido ocultar cierta incomodidad.

Sin querer pronunciarse, Tana ha preferido no compartir su opinión acerca de las últimas palabras de Roca Rey, guardando silencio y limitándose a contestar con un escueto «muchas gracias». De hecho, se podría decir que lo único que ha dicho a los reporteros es que se siente muy agradecida por la atención. Aun así, su gesto podría reflejar todo lo contrario. Ya que en las imágenes se puede entrever una cierta incomodidad en su rostro por el tema que querían tratar los periodistas y del que ella parece que aún no está preparada para hablar. Y es que lo cierto es que en ningún momento ha querido utilizar su intervención para aclarar los detalles de la relación que mantiene a día de hoy con el peruano.

El último viaje de Tana Rivera

La reacción de Tana Rivera a las palabras de Roca Rey ha tenido lugar justo cuando la joven regresaba de disfrutar unos días de descanso en Acapulco, México. Tal y como pudo saber COOL, la mencionada se trasladó hasta el otro lado del charco, en medio del revuelo mediático que está generando su situación sentimental, junto a su madre Eugenia Martínez de Irujo y un grupo de amigos procedentes de Madrid. Un plan que parece haberse convertido en una oportunidad para desconectar y disfrutar de la compañía de los suyos después de su reciente ruptura sentimental.