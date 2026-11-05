Tana Rivera, muy cerca de Roca Rey en México, corta relación con su amigo Tomas Páramo tras el apoyo del ‘influencer’ a su ex

La ruptura de Tana Rivera y Andrés Roca Rey sigue dejando consecuencias en su entorno más cercano. Aunque la pareja ha decidido tomar caminos separados, sus respectivos movimientos y, sobre todo, los de su círculo de amistades continúan despertando interés. Y es que, después de que varios de sus amigos en común viajaran hasta Perú para acompañar al torero durante su temporada americana, ahora los caminos de la hija de Eugenia Martínez de Irujo y el diestro vuelven a cruzarse, aunque sin llegar a coincidir.

Tal y como hemos podido saber en COOL, Tana Rivera se encuentra estos días en Acapulco, México, donde está disfrutando de unos días de descanso en una exclusiva villa junto a su madre, Eugenia Martínez de Irujo, y un grupo de amigos procedentes de Madrid. Un plan que parece haber convertido en una oportunidad para desconectar y disfrutar de la compañía de los suyos después de su reciente ruptura sentimental.

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido. Mientras Tana disfruta de las playas y el ambiente de Acapulco, Andrés Roca Rey se encuentra en Ciudad de México, donde también ha viajado acompañado de algunos de los amigos que compartía con la joven. Entre ellos están Tomás Páramo, María García de Jaime y Victoria Federica, que han estado junto al torero durante esta etapa de su temporada en América.

Una coincidencia geográfica que resulta especialmente llamativa si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos que han rodeado a la expareja. Y es que la ruptura no solo habría supuesto un cambio en la vida sentimental de ambos, sino que también parece haber tenido repercusiones en su grupo de amistades.

De hecho, uno de los detalles que más comentarios ha generado en los últimos días es que Tana Rivera y Tomás Páramo han dejado de seguirse en redes sociales. Un gesto que no ha pasado inadvertido y que contrasta con la postura inicial de algunos de sus amigos en común, que habían manifestado su intención de apoyar a ambas partes tras la separación.

Por el momento, no se conocen los motivos concretos de este distanciamiento digital ni si responde a una decisión definitiva o simplemente a una circunstancia puntual. Lo que sí parece evidente es que las dinámicas dentro del grupo han cambiado y que cada uno está encontrando su lugar en esta nueva etapa.

Mientras tanto, Tana ha encontrado en México el escenario perfecto para disfrutar de unos días junto a Eugenia Martínez de Irujo y sus amigos más cercanos. Madre e hija comparten así unos días de desconexión en un destino que combina privacidad, lujo y descanso.

Al otro lado del país, Roca Rey continúa con sus compromisos y rodeado de parte de su círculo de amistades. Dos destinos diferentes, dos planes y un mismo país como telón de fondo. Una nueva fotografía de cómo se reorganiza el entorno de una pareja cuya ruptura sigue dando mucho que hablar.