Tana Rivera y Roca Rey rompen por sorpresa: quién ha tomado la decisión y qué ha pasado

Cuando todo parecía ir viento en popa y los rumores de boda empezaban a rodear su historia de amor, Andrés Roca Rey y Cayetana Rivera han tomado caminos separados. La ruptura de la pareja ha saltado por sorpresa después de varios meses en los que su relación parecía avanzar con paso firme, con gestos de cariño en público, planes compartidos y una complicidad que no había pasado desapercibida. Según ha trascendido, habría sido el torero peruano quien habría decidido poner punto final al noviazgo, un desenlace inesperado para Tana, que no habría encajado bien la noticia.

La información contrasta con las especulaciones que en las últimas semanas habían situado a la pareja ante un posible compromiso. De hecho, los rumores de boda habían obligado a pronunciarse a sus respectivos entornos, aunque tanto Francisco Rivera como Eugenia Martínez de Irujo se habían encargado de enfriar las expectativas. El torero llegó a despachar las informaciones con un rotundo «credibilidad cero», mientras que la duquesa de Montoro, con una sonrisa, recordó que su hija «tiene que vivir la vida». Ahora, la noticia de la ruptura cambia por completo el rumbo de una relación que, en apenas unos meses, había despertado un enorme interés en la crónica social.

Una historia de amor que comenzó a conocerse en abril

Fue el pasado 10 de abril cuando trascendió que entre Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey había surgido algo más que una amistad. Aunque se conocían desde hacía tiempo, su relación sentimental habría comenzado poco antes de Semana Santa y no tardó en convertirse en uno de los romances más comentados del panorama social. Desde el principio, ambos optaron por la discreción y evitaron hablar abiertamente de su vida privada, una actitud que se ha mantenido incluso cuando sus apariciones juntos comenzaron a alimentar las especulaciones.

Con el paso de las semanas, Tana se convirtió en uno de los grandes apoyos del diestro peruano. La joven acudió a varias de sus citas taurinas, entre ellas la corrida celebrada en Brihuega y sus compromisos en la Maestranza de Sevilla. Uno de los momentos más delicados de estos meses llegó el pasado abril, cuando Roca Rey sufrió una grave cogida. Tana abandonó el tendido para interesarse por su estado y acudió posteriormente al hospital, donde permaneció pendiente de su evolución. Una reacción que evidenció la cercanía entre ambos en un momento especialmente complicado.

También hubo espacio para imágenes mucho más románticas. Sus paseos cogidos de la mano por Madrid, sus apariciones junto a Francisco Rivera y Lourdes Montes y, especialmente, una fotografía compartida por Tana en junio, en la que ambos aparecían besándose en el mar, contribuyeron a consolidar la imagen de una pareja que atravesaba una etapa feliz. La publicación fue interpretada como una muestra poco habitual de su relación, teniendo en cuenta la reserva con la que ambos habían decidido gestionar su noviazgo.

Una relación que parecía encajar también en el entorno familiar

La unión entre Tana y Roca Rey tenía, además, un componente especial por la estrecha vinculación de ambas familias con el mundo taurino. Hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana ha crecido familiarizada con los toros, un ámbito en el que el peruano se ha convertido en una de las grandes figuras de su generación. Sus respectivos mundos parecían haber encontrado un punto de unión natural y las apariciones de la pareja junto a miembros de la familia Rivera alimentaron la sensación de que la relación avanzaba favorablemente.

Por eso, la posibilidad de que ambos pudieran pasar por el altar en 2027 llamó especialmente la atención. Las informaciones sobre un supuesto enlace comenzaron a circular cuando todavía llevaban pocos meses juntos, pero sus familiares evitaron respaldarlas. Francisco Rivera se mostró tajante al valorar los rumores, mientras que Eugenia Martínez de Irujo prefirió recordar que su hija debía disfrutar de su juventud. Ninguno de los dos confirmó que existiera un compromiso y la propia pareja mantuvo su habitual silencio.

Roca Rey habría decidido centrarse en su carrera profesional

Según la información publicada por Vanitatis, el torero habría sido quien tomó la decisión de poner fin a la relación. El medio apunta a que la rapidez con la que evolucionaron los acontecimientos podría haber influido en su deseo de frenar y concentrar sus energías en su carrera profesional, después de una ruptura sentimental anterior. Se trata, en todo caso, de detalles atribuidos a esa información exclusiva y no de una explicación ofrecida públicamente por el propio diestro.

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Para Tana, que según esta misma información no esperaba el desenlace, estos días estarían siendo especialmente difíciles. La joven encontraría apoyo en su familia, sus amigos y su trabajo, los tres pilares de su vida cotidiana. Por el momento, no ha trascendido una declaración pública de ninguno de los dos protagonistas que permita conocer de primera mano cómo han vivido la ruptura o si existe alguna posibilidad de reconciliación.