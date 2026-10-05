Los rumores de boda entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey han sido incesantes en los últimos días. Pese a llevar poco tiempo de relación sentimental —que comenzó a mediados de año—, hace solo unos días se destaparon los planes de pasar por el altar entre la hija de Francisco Rivera y el torero peruano. Una información que no extrañó, ya que, aunque llevan solo unos meses de romance, se conocen desde hace años.

Fue el portal Chic el que contó que, en una comida distendida de la pareja con unos amigos, uno de los presentes le regaló al diestro un obsequio como «primer regalo de boda». Unas palabras que hicieron saltar las alarmas sobre sus planes de pasar por el altar.

El entorno de Tana y Andrés se pronuncia

Desde el primer momento en el que saliera a la luz su relación, Tana Rivera y Roca Rey han estado en el foco mediático. Pese a los intentos de los jóvenes de pasar desapercibidos, lo cierto es que en cada una de sus apariciones acaparan todas las miradas y son protagonistas de titulares. Por ello, tras los rumores de una posible boda en 2027, no iba a ser menos.

Solo unos meses antes de que saltara a los medios su romance, la hija de Eugenia Martínez de Irujo fue tajante al hablar sobre sus planes de boda. Aunque sí dejó abierta la puerta a casarse en un futuro o tener hijos, lo cierto es que también dijo que por ahora no era el momento y que aún era joven para dar ciertos pasos.

Por ello también sorprendió esta noticia, ya que la hija de Francisco Rivera siempre ha mantenido que todavía le quedaban muchas cosas por vivir antes de tomar esa decisión. Es más, fuentes cercanas a la pareja negaron la mayor a la revista ¡Hola!.

Ahora, parte de ese entorno ha dado la cara. El primero ha sido Francisco Rivera. El padre de Tana, que hace solo unas semanas se deshacía en halagos hacia el torero, al que ya había conocido personalmente y al que daba el beneplácito en su relación con su primogénita, ha dejado claro que no da ningún tipo de «credibilidad» a las informaciones de la posible boda entre los jóvenes.

Quien también ha hablado sobre los rumores de boda ha sido el influencer Tomás Páramo. El creador de contenido es íntimo amigo de Tana y de Roca Rey y, en esta ocasión y ante la pregunta de los planes de pasar por el altar de la pareja, ha optado por pronunciarse desde el humor. «Pues a mí no me han invitado, así que con lo cual creo que poca boda», ha contestado.