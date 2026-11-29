Las urnas se han abierto y, mientras los españoles depositan sus votos, los principales líderes políticos también han pasado por el inevitable examen de estilo. Porque una jornada electoral es, además de una cita con las urnas, una oportunidad para proyectar imagen, personalidad y, por qué no, elegancia. Y en esta ocasión hay ganadores bastante claros.

Uno de los grandes aciertos del día ha sido el de Santiago Abascal, que ha apostado por una chaqueta de El Capote, una elección con personalidad que demuestra que la moda masculina puede alejarse de los uniformes políticos de siempre. En tono tierra, con un aire desenfadado y sofisticado, la prenda aporta carácter sin necesidad de recurrir a artificios. Un look con identidad, que combina el espíritu clásico con un punto contemporáneo. Abascal demuestra que los detalles importan y que vestir bien no está reñido con la naturalidad.

Alberto Núñez Feijóo también se sitúa entre los mejores vestidos. El líder popular ha vuelto a confiar en una fórmula que rara vez falla: americana azul marino, camisa clara y una combinación de prendas sobria, masculina y perfectamente equilibrada. Sin estridencias ni concesiones a las tendencias pasajeras, Feijóo representa esa elegancia clásica que no necesita llamar la atención para funcionar. Una apuesta segura que transmite serenidad y buen gusto.

Mención especial merece Eva Cárdenas, que ha acompañado a Feijóo con un estilismo especialmente acertado. Su abrigo azul marino, combinado con una blusa clara y pequeños detalles de joyería, es una lección de discreción sofisticada. Un conjunto femenino, impecable y sin excesos. De esos que demuestran que la verdadera elegancia está en saber elegir.

En el lado contrario encontramos a Pedro Sánchez. El presidente ha optado por un conjunto de punto azul marino y camisa, correcto, pero excesivamente previsible. Una combinación que cumple sin más y que carece de ese elemento diferenciador que convierte un estilismo corriente en uno memorable. Ni riesgo ni personalidad: un look que pasa sin dejar huella.

Tampoco Ada Colau ha conseguido destacar por su elección. Americana negra, camiseta roja y una combinación que, aunque funcional, resulta demasiado básica para una ocasión en la que todos los detalles cuentan. Una propuesta sin especial intención estética.

Por su parte, Ione Belarra e Irene Montero han apostado por una estética informal, con abrigos, vaqueros y calzado deportivo. La comodidad parece haber sido la prioridad absoluta. El resultado es una imagen demasiado cotidiana, sin demasiada elaboración y alejada de cualquier intención de sofisticación. El abrigo beige y el conjunto oscuro con pañuelo estampado tienen elementos aprovechables, pero el conjunto general no termina de construir una imagen especialmente pulida.

En definitiva, la jornada deja una conclusión estilística bastante clara: mientras Abascal y Feijóo apuestan por prendas con identidad y elegancia clásica, otros representantes políticos parecen haber entendido la cita electoral como un día cualquiera. Y es que, también en política, el estilo habla. A veces incluso antes que las palabras.