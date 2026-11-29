La jornada electoral se está viviendo con intensidad en las redes sociales. Desde primera hora, numerosos rostros conocidos han querido compartir con sus seguidores que han acudido a votar, publicando fotografías y vídeos de sus respectivas citas con las urnas y animando a ejercer el derecho al voto.

Entre los primeros en mostrar que ya habían cumplido con su compromiso electoral se encuentra Paula Echevarría, que ha compartido una imagen de sus papeletas acompañada de un mensaje motivador: «¡Hoy es el día! Piensa bien qué futuro quieres y ve a luchar por él». La actriz ha aprovechado también para recordar la importancia de tomar parte en esta jornada.

También Nuria Roca ha querido dejar constancia de su paso por el colegio electoral. La presentadora ha publicado un selfie sonriente haciendo el gesto de la victoria y ha acompañado la imagen con una frase muy directa: «Me encanta ir a votar». Además, ha adelantado que después tenía previsto acudir a La Roca, donde esperaba a sus seguidores a las 15:30 horas.

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Por su parte, Melyssa Pinto ha compartido una fotografía en blanco y negro del exterior de un colegio electoral, junto a un cartel que señalaba la dirección de acceso. Sobre la imagen, la influencer ha escrito un escueto «Voto hecho», confirmando así que ya había depositado su papeleta.

Otro de los rostros conocidos que ha mostrado su participación ha sido Álex González. El actor ha publicado una fotografía en la que aparece sujetando dos sobres electorales, aunque sin añadir ningún mensaje sobre su elección. Rocío Osorno también ha querido pronunciarse a través de sus historias de Instagram. La influencer ha compartido un fondo negro con un mensaje en el que ha expresado: «Donde habita la fe, siempre florece la esperanza…». A continuación, ha escrito: «Mi voto hoy es por España y por Ceuta», junto a una bandera española.

La jornada ha contado igualmente con la participación de Susana Uribarri, que ha mostrado los sobres electorales correspondientes a las elecciones al Congreso de los Diputados, dejando claro que ya estaba lista para votar. «Hoy toca votar. Yo ya estoy lista», ha escrito junto a un check verde.

También Rochi Laffon, íntima amiga de Victoria Federica, ha compartido su experiencia en el colegio electoral. En su publicación ha contado que se había encontrado con dos hermanas de la Cruz y que se había acercado a hablar con ellas. Según relata, le dijeron que rezaban por España. «Por todos. Al final es lo que importa, que nos vaya bien a todos», ha añadido, acompañando sus palabras de corazones y emoticonos de oración.

Patricia Cadaval, por su parte, ha compartido una imagen de los sobres electorales junto a un mensaje de tono patriótico: «¡Viva España!». En la misma publicación también ha escrito: «Qué arte, mariquita, la primera votando». Tomás Páramo ha aprovechado sus redes sociales para lanzar un mensaje animando a la participación y a la libertad de voto. «Hoy es un día importante para todos. Cada uno de nosotros puede ejercer libremente su derecho al voto. No te quedes en casa. Ve a votar», ha escrito. Además, ha recomendado a quienes todavía estuvieran indecisos leer los programas de los partidos y tomar su propia decisión «sin miedo y sin presiones».

Así, las redes sociales se han convertido una vez más en uno de los escaparates de la jornada electoral, donde los famosos están compartiendo cómo viven este día y mostrando que también han acudido a las urnas.

*Noticia en elaboración…