El actor, director y productor Clint Eastwood ya ha cumplido 96 años, pero, aunque ya no está rodando ninguna película, tampoco ha comunicado de manera oficial que se retira. De hecho su último trabajo en el cine como director fue Jurado nº 2 en 2024 y como actor la última película en la que ha participado fue Cry Macho en 2021. Una de sus últimas frases ha sido la siguiente: «Cada vez que alguien me dice que soy demasiado viejo para hacer algo, intento hacerlo inmediatamente». Con esta reflexión el actor explicaba su total rechazo a someterse a la jubilación obligatoria y también puede ser una respuesta a las preguntas que le han ido haciendo en los últimas constantemente sus compañeros, otros profesionales de la industria del cine y los medios de comunicación sobre cuándo se va a retirar. Está claro que con esta rotunda frase Eastwood pretendía evitar esta incómoda pregunta.

El actor Clint Eastwood nació el 31 de mayo de 1930 en la localidad californiana de San Francisco y comenzó su carrera como actor en 1955. El joven actor empezó a ser reconocido cuando interpretó al rebelde vaquero Rowdy Yates en la serie de televisión americana Rawhide que fue emitida entre 1959 y 1965. Pero un golpe de suerte como actor fue el detonante de una trayectoria que abarca seis décadas.

Sus primeros pasos como protagonista de westerns

Ese golpe de suerte fue que en 1964 el actor Clint Eastwood aceptó protagonizar el western Por un puñado de dólares dirigido por el director italiano Sergio Leone. El actor se trasladó a España e Italia para el rodaje de la película que cambió su vida porque se convirtió en todo un éxito en la taquilla. Después de esta cinta Leone rodó La muerte tenía un precio en 1965 y El bueno, el malo y el feo en 1966, con las que remató la llamada “Trilogía del dólar”. Eastwood interpretaba el papel del «Hombre sin nombre» , un pistolero que llega al pueblo y que lograr enfrentar a dos familias rivales en un pueblo fronterizo.

A partir de ese momento, Clint Eastwood se convirtió en un actor de éxito y regresó a Hollywood donde protagonizó las películas Cometieron dos errores en 1967, el musical del oeste La leyenda de la ciudad sin nombre en 1968 y Dos mulas y una mujer en 1969 y Joe Kidd en 1971.

Eastwood también dirigió cuatro westerns: Infierno de cobardes que se rodó en 1972, El fuera de la ley en 1975 y El jinete pálido en 1984. En 1991 rodó la que para muchos es su obra maestra: la cinta Sin perdón.

Otras películas importantes para su carrera en el cine

En estas seis décadas como actor Clint Eastwood ha participado como actor en más de 60 películas durante su toda su carrera cinematográfica que abarca del comienzo en 1955 hasta su último papel en Cry Macho en 2021.

Además de los papeles que ha realizado en western europeos y americanos, el actor destacó por su interpretación en la película Harry el Sucio dirigida por Don Siegel en 1971. Una cinta que fue la primera de una saga de cinco películas en la que el actor interpretó el papel del famoso policía duro y cínico.

En 1979 el actor rodó la película La fuga de Alcatraz dirigida por Don Siegel en la que dio vida a Frank Morris, el preso que dirigió la fuga real que tuvo lugar en 1962. Otra de sus películas más conocidas fue Sin perdón que se estrenó en 1992 con la que obtuvo dos Óscar a Mejor Película y Mejor Dirección.

También fue un gran éxito en la taquilla y para la crítica la película dramática romántica Los puentes de Madison que protagonizó en 1995 junto a la actriz Meryl Streep con la que el actor cambió totalmente de registro. En 2004 protagonizó y dirigió la película Million Dollar Baby, un drama sobre boxeo en el que también participaron los actores Hilary Swank y Morgan Freeman. Con su trabajo en esta película Clint Eastwood obtuvo de nuevo el Óscar a Mejor Película y Mejor Dirección.

También en 2008 protagonizó la película Gran Torino en la que interpreta a un gruñón veterano de guerra y esta cinta también tuvo un gran éxito en la taquilla y de la crítica.

En cuanto a sus trabajos como director también han destacado el thriller Mystic River que se estrenó en 2003 con el que ganador dos premios Óscar los actores Sean Penn y Tim Robbins y Cartas desde Iwo Jima (2006) en la que lanza junto con en Banderas de nuestros padres su visión de la guerra desde el punto de vista de los soldados japoneses.

Aunque el actor no ha emitido ningún comunicado oficial, su hijo el músico Kyle Eastwood coincidiendo con el momento en el que cumplió 96 años, confirmó a los medios de comunicación que su padre ha dado por concluida su trayectoria en Hollywood como actor y director.