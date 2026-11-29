Aunque esté de moda dejarse las canas, no siempre lo hacemos bien cuando nos referimos a la raíz del cabello. Según los peluqueros, cubrir del todo las canas hace que se note más su crecimiento en la raíz. Para evitar este efecto y conseguir una coloración más favorecedora y fácil de mantener, conviene apostar por técnicas que no busquen ocultar las canas por completo, sino integrarlas de forma progresiva.

El peluquero José Miguel Gallardo, director del salón TeaCut, explica en Purepeople que escoger un color demasiado intenso o alejado de la tonalidad original puede dar lugar a un acabado poco natural, como consecuencia: el crecimiento del cabello es más evidente. Por ejemplo, en lugar de intentar ocultar cada cabello blanco, una alternativa es recurrir a coloraciones que permitan suavizar su apariencia y mezclarlas con el resto del pelo. Gallardo aconseja no buscar una cobertura total, ya que cuanto más uniforme y opaco sea el color aplicado sobre las canas, mayor puede ser el contraste cuando comiencen a crecer las raíces.

El error que hacemos la cubrir del todo las canas y el crecimiento de la raíz

El estudio Human Hair Graying Revisited: Principles, Misconceptions, and Key Research Frontiers. Journal of Investigative Dermatology, especifica los mecanismos biológicos implicados en la pérdida de pigmentación capilar, como el envejecimiento de los melanocitos, el daño oxidativo y los cambios en las células madre que participan en la pigmentación del folículo.

Esto se relaciona con que la zona de las raíces es especialmente importante cuando se busca una coloración duradera. Aplicar un tono muy diferente al color natural puede generar una línea de separación evidente a medida que el cabello crece.

Por ello, el peluquero aconseja no alejarse demasiado de la tonalidad original en esta parte del cabello. Mantener cierta continuidad entre el color de la raíz y el resto de la melena favorece un acabado más armónico y permite que las canas y el crecimiento se perciban menos.

Truco de expertos: escoger una tonalidad ligeramente más clara

A la hora de elegir el tinte, es mejor apostar por un color algo más claro que el tono natural puede ser una buena estrategia para reducir el contraste con las canas. Al parecer, los tonos demasiado oscuros permiten diferenciar más entre el cabello teñido y el que nace sin pigmentación.

Una coloración más suave y cercana al color de base puede facilitar que los cabellos blancos se integren visualmente, sin necesidad de recurrir a retoques tan frecuentes.

Tintes tono sobre tono

Las coloraciones tono sobre tono pueden resultar especialmente interesantes para quienes comienzan a notar sus primeras canas y no quieren usar un tinte permanente. Estos productos permiten aportar matices al cabello sin generar, en muchos casos, una transición tan marcada como la de las coloraciones más intensas.

Otra opción recomendada por especialistas es aplicar el producto de forma localizada, en las zonas donde se concentran los cabellos blancos, y difuminarlo para evitar un efecto demasiado uniforme. Con ello, conservamos parte de la tonalidad natural y reducimos la necesidad de teñir toda la melena.

Cómo prolongar el resultado del tinte y evitar retoques constantes

El crecimiento de las raíces no tiene por qué obligar a teñir el cabello cada cierto tiempo. La elección del color y la técnica de aplicación permiten mantener la melena cuidada durante más tiempo.

Evitar grandes diferencias de color: los tonos muy alejados de la base natural acentúan el contraste con las raíces nuevas.

Limitar la aplicación a las zonas necesarias: si la zona central y las puntas mantienen un aspecto uniforme, no es imprescindible volver a teñirlos en cada sesión.

Apostar por técnicas de integración: las mechas finas y las coloraciones menos opacas permiten disimular el crecimiento de manera más gradual.

Espaciar las visitas a la peluquería: el intervalo entre retoques puede adaptarse a la velocidad de crecimiento, la cantidad de canas y el tipo de coloración utilizada.

Cómo cubrir las canas

En el caso de que ya quieras cubrirte las canas y disimularlas, desde eSalon proponen usar tinte permanente. A diferencia de los tintes demi–permanentes, que solo duran 24 lavadas, el pigmento en el tinte permanente penetra en la cutícula de la cana y altera su color de manera eficaz a diferencia de los otros. Aplicado correctamente, estarás logrando un resultado duradero hasta tu próxima aplicación de color.

También aconsejan teñir las canas primero antes del resto del cabello, de esa manera el tinte estará actuando por más tiempo en ellas. Las canas más resistentes siempre se encuentran en alrededor de las orejas y la coronilla. Así que asegúrate de comenzar tu aplicación de color donde tengas más.