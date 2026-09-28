¿El color se ha ido después de dos lavados y vuelven a aparecer las canas? Los peluqueros revelan los 3 errores más comunes al teñirse el pelo en casa

Teñirse el pelo en casa puede parecer una tarea sencilla, pero conseguir que el color cubra correctamente las canas y permanezca durante semanas requiere algo más que escoger un tinte y seguir las instrucciones del envase. En muchas ocasiones, el problema no está en la calidad del producto, sino en determinados errores durante la preparación, la aplicación o la elección del color.

Las canas presentan además unas características diferentes al cabello pigmentado. Al haber perdido su melanina y poder presentar una cutícula más resistente, pueden resultar más difíciles de cubrir de manera uniforme, especialmente cuando son numerosas o están muy concentradas en determinadas zonas. Por eso, el resultado puede ser desigual, el color puede perder intensidad con rapidez y las raíces blancas pueden volver a hacerse visibles en poco tiempo.

Teñirse con el pelo cargado de productos

Uno de los errores más habituales parte de una creencia muy extendida: pensar que es preferible aplicar el tinte sobre el cabello sucio porque la grasa natural protege el cuero cabelludo. Sin embargo, tener el pelo cargado de productos de peinado puede dificultar el proceso de coloración.

Lacas, ceras, gominas, aceites, sérums y otros productos pueden dejar residuos sobre la fibra capilar. Cuando se acumulan, forman una película que puede dificultar que la mezcla de coloración entre en contacto de manera uniforme con el cabello.

Esto no significa necesariamente que haya que lavar el pelo justo antes de teñirlo. De hecho, en muchas coloraciones domésticas se recomienda hacerlo el día anterior, siempre que el cabello no esté cubierto de restos de productos de peinado.

Elegir el tinte correcto

La elección del producto es otro de los puntos fundamentales. No todos los tintes ofrecen el mismo nivel de cobertura, y esto adquiere especial importancia cuando existe una cantidad considerable de cabello blanco.

Las coloraciones temporales o semipermanentes pueden ser una alternativa para determinadas necesidades, pero cuando se busca una cobertura más completa de las canas suele ser necesario recurrir a una coloración permanente formulada específicamente para cubrirlas.

También es importante elegir correctamente el tono. No basta con fijarse en la fotografía que aparece en la caja. El resultado final depende del color de partida, de la cantidad de canas, de los tratamientos anteriores y de la tonalidad elegida.

En cabellos con una proporción elevada de canas, los profesionales suelen trabajar con fórmulas específicas que contienen tonos naturales para conseguir una cobertura más uniforme. Seguir las instrucciones del fabricante resulta fundamental, especialmente en lo relacionado con la proporción entre el tinte y el revelador.

Añadir aceites y no respetar el tiempo

El tercer error tiene que ver con una práctica que puede parecer inofensiva: añadir aceites, mascarillas o acondicionadores al tinte con la intención de proteger el cabello.

La mezcla de coloración está diseñada para funcionar con unas proporciones concretas. Introducir otros productos puede alterar el comportamiento de la fórmula y hacer que el resultado sea menos previsible. Por ello, los expertos recomiendan no modificar la mezcla indicada por el fabricante.

También es importante preparar el producto justo antes de utilizarlo y aplicarlo siguiendo las instrucciones. Una vez mezclados sus componentes, comienza el proceso químico para el que han sido formulados, por lo que no tiene sentido preparar la mezcla con mucha antelación y dejarla reposar.

El tiempo de exposición es igualmente importante. Dejar el tinte más tiempo del recomendado no significa necesariamente conseguir una mayor cobertura. En cambio, puede aumentar la agresión sobre el cabello y el cuero cabelludo. Si se retira demasiado pronto, tampoco se garantiza que el proceso de coloración se haya completado correctamente.

Especial cuidado con los tonos claros

Las personas que desean pasar a tonos más claros deben prestar todavía más atención al proceso. El cabello canoso carece de pigmento natural, pero eso no significa que pueda aclararse o matizarse de cualquier manera para conseguir el tono deseado.

Cuando existe una base desigual, pueden aparecer reflejos amarillentos o resultados diferentes entre unas zonas y otras. En determinados casos, es necesario trabajar primero sobre la base y después recurrir a un matiz adecuado para conseguir el tono final.

Por eso, no conviene improvisar con decoloraciones, oxidantes o tóners en casa, especialmente cuando existe una gran cantidad de canas o el cabello ha sido sometido previamente a otros tratamientos químicos.

En definitiva, conseguir una cobertura duradera de las canas no depende únicamente del tinte elegido. La preparación del cabello, la elección de una coloración adecuada, el respeto de las proporciones y el tiempo de exposición son factores determinantes para obtener un resultado uniforme.

Y, ante todo, las instrucciones del fabricante deben prevalecer sobre los trucos caseros. Lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra, especialmente cuando existen diferencias en la cantidad de canas, el estado de la fibra capilar o los tratamientos realizados anteriormente.