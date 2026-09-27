Pablo, español trabajando de albañil en Noruega: «El salario en la construcción son 6.200 euros y trabajamos de 8 a 4»

Trabajar en la construcción en Noruega puede resultar muy atractivo para profesionales españoles que buscan mejores condiciones laborales, pero las cifras que circulan en redes necesitan contexto. Pablo González, un albañil español que lleva siete años viviendo y trabajando en el país nórdico, ha explicado en un vídeo de YouTube cuánto puede cobrar un trabajador del sector y cómo es su jornada habitual. Según su experiencia, determinados puestos pueden alcanzar los 6.200 euros brutos mensuales, con horarios habituales de 8:00 a 16:00 horas.

Un sueldo de 6.200 euros

Pablo González asegura que los puestos con mayor responsabilidad dentro de la construcción pueden llegar a unas 62.000 coronas noruegas brutas al mes, una cantidad que ronda los 6.200 euros dependiendo del tipo de cambio. También sitúa en cifras similares a determinados puestos intermedios, como responsables de obra, arquitectos o ingenieros. Sin embargo, esa cantidad no representa el salario que cobra cualquier albañil en Noruega, ya que se trata de una remuneración vinculada a determinados niveles de responsabilidad y experiencia.

Los datos oficiales ayudan a poner la cifra en perspectiva. Statistics Norway (SSB) sitúa el salario medio mensual de todo el sector de la construcción en 58.840 coronas en 2025, incluyendo diferentes profesiones y niveles salariales. El promedio de todas las actividades económicas fue de 62.070 coronas. Es decir, los 62.000 euros mensuales de los que habla Pablo no deben confundirse con el salario medio de un albañil, sino con el nivel que pueden alcanzar determinados trabajadores.

Noruega tiene salarios mínimos por sectores

Una de las particularidades del mercado laboral noruego es que no existe un salario mínimo general para todos los trabajadores, como ocurre en otros países. En determinadas actividades, entre ellas la construcción, existen salarios mínimos legalmente aplicables. La Inspección de Trabajo noruega establece actualmente para la construcción un mínimo de 264,32 coronas por hora para trabajadores cualificados, mientras que los trabajadores no cualificados con al menos un año de experiencia tienen un mínimo de 249 coronas.

Estas cantidades muestran también que la cifra de 6.200 euros no puede generalizarse. El sueldo final depende de la cualificación, experiencia, puesto, empresa, convenio y responsabilidades asumidas. Además, el propio Pablo explica que las condiciones pueden variar considerablemente dependiendo del proyecto y del tipo de obra en la que se trabaje.

¿Compensa irse desde España?

Las cifras explican por qué Noruega continúa resultando atractiva para determinados profesionales cualificados, pero cobrar más no significa automáticamente tener un mayor poder adquisitivo. El coste de la vivienda, alimentación y otros servicios es elevado, especialmente en las ciudades, por lo que cualquier trabajador que valore emigrar debe calcular el salario neto y los gastos reales antes de tomar una decisión.