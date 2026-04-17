Cuánto cobra un albañil en 2026 en España: la tabla de los sueldos según los metros cuadrados construidos

La figura del albañil en España vuelve a estar muy cotizada ante la gran demanda y poca oferta que se puede encontrar en lo que respecta a este tipo de profesionales. Dar con una persona competente que pueda realizar las obras de tu casa o hacer una construcción compleja cada vez es más complicado y esto ha hecho que sus sueldos también hayan crecido en los últimos años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cuánto cobra un albañil en España en 2026.

El albañil se ha vuelto a poner de moda en España en 2026. Después de la crisis del 2008, que sacó del mercado laboral a millones de estos profesionales, durante este periodo muchas personas comprendieron que para labrarse un buen futuro era más recomendable estudiar una carrera, y eso ha hecho que ahora haya carencia de profesionales de la construcción. Y ahora es más necesaria que nunca ante el aumento de las obras derivadas del auge que está teniendo la vivienda en nuestro país.

La empresa Randstad puso números a esta tendencia en un estudio en el que utilizó los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Cogiendo los números del SEPE, la empresa de contratación cifró el número de personas empleadas dentro de la construcción en 1,56 millones de los casi 20 millones de ciudadanos españoles que están dados de alta en la Seguridad Social, como informó en su día el Gobierno. Esto supone un aumento del 5,4% en el número de profesionales de la construcción respecto al año 2024.

Cuánto cobra un albañil en España

La Fundación Laboral de la Construcción recoge el VII Convenio General del Sector de la Construcción para 2026 en España, en el que se contemplan los salarios de los albañiles que están fijados por convenio en nuestro país. Estas tablas reflejan que un peón puede recibir un salario de entre 18.500 euros y 19.800 euros, mientras que este salario rondará los 22.000 euros en el caso de los oficiales de segunda. Un oficial de primera rondará los 25.000 euros brutos al año. Estos son los salarios bases y habría que añadirles más complementos.

El portal de empleo Jobted también ha hecho mención en un artículo a cuánto cobra un albañil en España en 2026. «El salario medio de un albañil es de 19.830 € brutos por año (alrededor de 10,55 € brutos por hora), menos de 4.270 € (-18%) en comparación con el salario medio anual en España», se puede leer en esta página especializada en la materia. «El sueldo de un albañil puede empezar en un salario mínimo de 13.780 € brutos por año, mientras que el salario máximo puede exceder los 36.020 € brutos por año», dice esta página.

Jobted también indica que un albañil con entre cuatro y 9 años de experiencia puede tener un salario promedio de alrededor de 18.690 euros, mientras que un albañil experto con más de una década de experiencia cobrará una media de 25.200 euros brutos anuales. Los profesionales de la construcción más veteranos, con dos décadas de experiencia a sus espaldas, podrán rondar los 30.000 euros brutos anuales (28.690 euros). Los salarios de un albañil en España en 2026, como reza esta página, son un informe:

Ayudante de albañil: 13.900 euros brutos por año.

13.900 euros brutos por año. Albañil oficial de primera: 22.000 euros brutos al año.

22.000 euros brutos al año. Albañil experto: 25.00 euros brutos al año.

Hay que tener claro que estos sueldos son en concepto de salario base y habría que añadirles otros complementos, como puede ser movilidad geográfica, antigüedad o las horas extras que puedan hacer estos profesionales. Los sueldos también serán más bajos o altos dependiendo de la magnitud de la obra y la empresa. Por ejemplo, cobrará más un albañil que se dedique a las obras exclusivas que los que desarrollen su actividad en constructoras.