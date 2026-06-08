Zapatero le dijo en una llamada de 11 minutos al presidente de Plus Ultra que «usaran su nombre» para intentar lograr un crédito ICO

José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, hablaron por teléfono durante 11 minutos y el empresario le trasladó los problemas financieros de la compañía. Seguidamente, Zapatero le indicó que podían pedir un crédito ICO al Banco Santander en su nombre. El juez investiga al ex presidente del Gobierno por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectaron que Julio Martínez Sola habló con Zapatero en una conversación del ex accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes.

Según ha podido saber OKDIARIO, la llamada se produjo y tuvo lugar a finales de abril de 2020. Por aquel entonces, la aerolínea atravesaba un importante bache económico debido a la crisis del coronavirus que acabó paralizando el tráfico aéreo.

Plus Ultra tuvo que suspender vuelos y sus accionistas buscaron la ayuda del Gobierno al encontrarse dentro de un sector estratégico al que se podía ayudar. Consiguieron mantenerse fletando vuelos de material sanitario, pero necesitaban financiación para pagar las nóminas de los trabajadores que estuvieron unos meses en ERTE.

Rodolfo Reyes se encargó de tender puentes con José Luis Rodríguez Zapatero, que acabó llamando a Martínez Sola, el cual le trasladó que dependían de ayudas gubernamentales para salvar a la compañía.

El ex presidente le propuso la idea de pedir un crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Le trasladó que podían pedírselo a la entidad financiera en su nombre, algo que daría una mayor influencia para obtener el préstamo. Martínez Sola compartió con algunos miembros de su equipo que había hablado con Zapatero.

La carta por orden de Zapatero

Julio Martínez Sola trasladó a sus directivos las indicaciones que había dado el ex presidente del Gobierno. Fue entonces cuando, tan sólo unas semanas después, el 25 de mayo de 2020, escribieron una carta en su nombre dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco Santander España.

«Muy sr nuestro: Siguiendo instrucciones del presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted, solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía», explicaron en la misiva que fue intervenida por los agentes de la Policía Nacional durante las entradas y registros de las casas de los directivos de Plus Ultra.

La carta fue firmada por Julio Martínez, que se identificaba como vicepresidente de Plus Ultra, y por Roberto Roselli, que se ocupaba de la dirección financiera de la empresa. Los dos están imputados por el rescate de Plus Ultra y fueron detenidos por la Policía Nacional.

El amigo de Zapatero era un asesor externo

La vinculación de José Luis Rodríguez Zapatero con Plus Ultra siguió más allá de 2020, pero no de forma directa. Su íntimo amigo y pagador Julio Martínez Martínez trabajaba como asesor externo para la compañía. Su tarea principal era la de solucionar algunos problemas operativos que tenía la aerolínea en Venezuela.

Martínez Martínez llegó a viajar a Caracas con los directivos de la compañía y existen fotografías de estos viajes. Plus Ultra le remuneraba por sus gestiones, ya que conseguía acceder a altos cargos militares que controlan los aeropuertos venezolanos, entre otros encargos.

Julio Martínez Martínez también ayudó a Plus Ultra a lograr el rescate a cambio de remuneración. Martínez Martínez era el enlace con José Luis Rodríguez Zapatero, con el que hacía negocios. También viajaron juntos a Caracas, aunque cada uno con su agenda.

La compañía consiguió el rescate en marzo de 2021. Se movieron contactos al más alto nivel. Plus Ultra operaba en un sector estratégico y por eso se le concedió la ayuda de 53 millones de euros que solicitaban. Las negociaciones no fueron fáciles y la compañía se sometió a controles financieros externos.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) era el organismo encargado de conceder el rescate y el contacto de Plus Ultra; ahí era José Ángel Partearroyo. Con él tuvieron las reuniones para al final lograr el rescate que la empresa necesitaba para despegar.