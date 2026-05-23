La imagen del dueño de Plus Ultra celebrando el rescate con ostras y champán: «Esto lo pagamos con el 1%»

El dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, celebró el rescate de 53 de millones dado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la mediación del imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con una comida con ostras y champán. Así aparece en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso OKDIARIO, que reproduce una imagen del momento de la comida en las conversaciones intervenidas.

Según los investigadores, «en fecha de 02/03/2021 se tiene conocimiento por medio de una conversación mantenida en un chat grupal denominado ‘PU’, la celebración de una comida en la que participan Julio Martínez Sola y Roberto Roselli».

«En la conversación -prosigue el informe- envían una fotografía tomada en una terraza de un restaurante, y Julio Martínez Martínez refiere sobre esos gastos (la comida) ‘la SEPI no aprueba esos gastos’, a lo que Roberto Roselli contesta: ‘Tranquilo eso sale del 1%’».

En este punto, subrayan los agentes de la UDEF, cabe recordar el contrato suscrito entre Plus Ultra e Idella Consulenza Stratégica, esta última sociedad de Julio Martínez Martínez, «por el que, si se lograse el otorgamiento de la ayuda pública, se percibiría el 1% más IVA del importe de la misma, a través de su sociedad».

Por su parte, Julito Martínez acaba la conversación concluye diciendo: «Entonces, aprobado». Este empresario valenciano actuaba en esta red como conseguidor del ex presidente Zapatero. Por su parte, Roselli era un consejero de Plus Ultra. Esta imagen y esta conversación tienen fecha del 2 de marzo de 2021, es decir, justo una semana antes de que la ayuda fuera autorizada formalmente por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.

Como ha publicado OKDIARIO, el propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llegó a hablar «11 minutos» con Rodríguez Zapatero 10 meses antes del polémico rescate de la aerolínea.

Así aparece en el auto de imputación del ex presidente Zapatero por la comisión de presuntos delitos de corrupción (tráfico de influencias y otros conexos) que ha dictado el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Dentro de la trama, este fue el primer contacto directo de un responsable de Plus Ultra con Zapatero con la vista puesta en recibir ayuda. No obstante, el nombre del ex presidente volvió luego a aparecer en las conversaciones de los investigados.

«Viento en popa»

El 6 de febrero de 2021, Rodolfo Reyes pidió a Julio Martínez Sola que organizara una comida con el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa y Julio Martínez Martínez, colaborador del ex presidente. Rodolfo le contestó que Camilo estuvo con Zapatero y que hablaron de que todo iba ya «viento en popa». Este fue el contenido de aquella conversación, según señala el auto del juez Calama:

-Rodolfo Reyes: «¿Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo? Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa».

-Julio Martínez Sola: «Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus».