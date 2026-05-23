La calle clama contra Sánchez tras la imputación de Zapatero: «Son unos ladrones, han venido a robar, no a gobernar»

Este sábado, el verdadero protagonismo no ha estado en las tribunas políticas, sino en las calles de Madrid. Más de 120.000 manifestantes han tomado el centro de la capital de España para alzar la voz contra el «Gobierno corrupto y traidor» de Pedro Sánchez. Durante la Marcha por la Dignidad, los ciudadanos han escenificado a pie de calle un hartazgo social, dejando testimonios cargados de indignación por la corrupción en el país: «Son unos ladrones, han venido a robar, no a gobernar».

La manifestación arrancó a las 10:30 horas en la plaza de Colón, transitando hasta el entorno del arco de Moncloa. La imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y los escándalos socialistas ha hecho que la paciencia de los españoles se haya agotado por completo.

«España está muy dormida. Ya es hora de dejar de aguantar toda esta corrupción. Es una vergüenza. Todos han sido corruptos, hasta ahora no ha habido ninguno que no lo haya sido, pero esto ya es el colmo. Esto ya es el no va más», denunciaba visiblemente indignado uno de los manifestantes. A su lado, el sentimiento de urgencia nacional era compartido por una multitud que clamaba contra el saqueo de las instituciones: «No hay que dejar que España se hunda con esta gentuza y su corrupción. Lo que han hecho no tiene perdón».

Tristeza por España e indignación contra Sánchez

Entre las banderas nacionales ondeando por las calles de Madrid, los cánticos de «Pedro dimite, el pueblo no te admite» se intercalaban con gritos directos al presidente del Gobierno: «¡Vete a tu casa ya y déjanos tranquilos vivir a los españoles, que somos un gran pueblo!».

Para muchos manifestantes, el Gobierno de Pedro Sánchez que lleva en el poder desde 2018 ha cruzado líneas rojas imperdonables. «Hay que echar a este indecente que tenemos en La Moncloa, que se tenía que haber ido ya. En otro país estaba ya en la cárcel él y todos los secuaces que le acompañan», sentenciaba una mujer.

La protesta también ha dejado momentos de profunda emoción y patriotismo. Con la voz quebrada, otro ciudadano apelaba a la herencia de las generaciones pasadas frente a la amenaza de ruptura nacional: «Esto es más de dignidad, de nacionalidad, de lo que somos nosotros como españoles, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Se me caen las lágrimas cuando digo esto, pero es así, porque no me apetece que esta España se derrumbe y se disuelva».

«Quieren convertir esto en Cuba o Venezuela»

Uno de los testimonios más representativos al acabar la manifestación lo ha protagonizado una mujer de origen ruso de 46 años, cuyo relato resume el temor a la degradación del país y de la seguridad ciudadana bajo las políticas socialistas.

«No es el país para la gente honrada. Lo han convertido en su chiringuito. Y tú no tienes derechos, tienes que aplaudir a esta mafia. Pues no. Llevo aquí 25 años y España ha cambiado; ahora no puedo salir yo sola, me da miedo a mí y por mi hija», confesaba ante OKDIARIO.

Su advertencia sobre la deriva de España fue contundente, señalando un plan deliberado por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Pretenden que la gente de bien se vaya y aquí ellos conviertan esto en Cuba, en Venezuela. Eso es lo que les interesa, porque aquí todavía queda mucho por saquear». Quiso cerrar su intervención con una firme declaración de amor al país que la acogió: «Me siento española. Amo este país que me ha dado oportunidades, me dio una familia».