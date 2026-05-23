Más de 120.000 personas exigen en Madrid elecciones generales ya: «¡Sánchez, dimisión!»

Más de 120.000 personas se han sumado este caluroso sábado a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española en Madrid para exigir la convocatoria de elecciones generales ya. La plataforma que aglutina más de un centenar de entidades de todo el país ha salido a las calles de la capital para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, con el lema: «Sánchez, vete ya». Las cifras de participación dadas por los convocantes contrastan con las de Delegación de Gobierno, que ha estimado unos 40.000 manifestantes.

«¡Sánchez, dimisión!», se ha escuchado durante toda la marcha pacífica que ha seguido en directo OKDIARIO a pie de calle. «¡Viva la UCO», «¡Pedro Sánchez a prisión!», «¡Viva España!», han sido los lemas más repetidos durante horas por las calles de la capital.

El río humano ha recorrido el trayecto que une la plaza de Colón con Moncloa, al que se ha unido toda la cúpula de Vox, capitaneada por Santiago Abascal, con una pancarta gigante: «Echar a Sánchez también es prioridad nacional». Al comienzo de la marcha, Abascal ha anunciado que Vox ha solicitado a la Audiencia Nacional la prisión provisional de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha exigido la declaración como testigos del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Solo una semana después de que las calles de Londres colapsaran por la petición masiva de dimisión del primer ministro, Keir Starmer, España ha respondido de la misma manera en Madrid para pedir la convocatoria inmediata de elecciones.

Del PP, han acudido varios diputados y senadores, encabezados por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha advertido que el «tiempo se le acaba a Pedro Sánchez, y seguiremos investigando en la Comisión del Senado, incluso en verano, porque los españoles necesitan saber la verdad».

La multitudinaria manifestación, que fue convocada el pasado 2 de mayo, ha coincidido con la misma semana que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pilar fundamental del sanchismo, por blanqueo de capitales.

La organización ha justificado la necesidad de la marcha, alegando que «es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que el Gobierno está llevando al país». El empresario Marcos de Quinto (uno de los convocantes) ha afeado que el líder del PP, Alberto Núñez de Feijóo, no tenga intenciones de «presentar una moción de censura» al tiempo que ha hecho referencia a su ausencia y a que no hayan divulgado la marcha por las redes sociales del partido.

Entre los medios de comunicación presentes, el equipo de RTVE ha tenido que esconder el logotipo de sus micrófonos para poder continuar con la teletransmisión debido a las increpaciones continuas por parte de multitud de manifestaciones.

La marcha, que tenía permiso hasta las 12.30 horas, ha seguido activa durante una hora más por miles de indignados. El recorrido finalizaba en el Arco de Moncloa, donde la Delegación de Gobierno ha desplegado un fuerte cordón policial para impedir el acceso al palacio presidencial. Pese a ello, un nutrido grupo de personas lo han rodeado.

Además, la Policía ha reanudado la circulación pasadas el mediodía, generando una gran incertidumbre en las vías públicas, mientras Unidades de Intervención Policial (UIP) han comenzado a cargar contra los manifestantes en las inmediaciones de Moncloa.