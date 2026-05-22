Consulta qué día es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo y en vivo online el Valencia - Barcelona de la Liga Este Valencia - Barcelona corresponde a la jornada 38 de la Liga y se jugará en Mestalla Este partido servirá para cerrar la temporada y el Valencia tiene opciones de acabar en Europa

El Valencia y el Barcelona cierran la temporada con un duelo muy importante para el cuadro che, ya que llegan a esta jornada 38 con posibilidades de meterse en la Conference League, aunque no dependen de sí mismos. Para ello intentarán imponerse a un Barça que no se juega nada, pero que querrá decir adiós a esta temporada con un nuevo triunfo. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión este choque que se disputa en Mestalla.

Horario del Valencia – Barcelona: a qué hora empieza el último partido de la Liga

El Barcelona viaja a la ciudad del Turia para enfrentarse al Valencia en el partido que corresponde a la jornada 38 de la Liga, la última del campeonato. El conjunto que entrena Hansi Flick lleva varias fechas siendo campeón, por lo que no se juega nada. De hecho, la derrota frente al Alavés dejó a los azulgranas sin la posibilidad de cerrar el curso con 100 puntos, pero aún así intentarán conquistar Mestalla y despedirse con triunfo. Lo mismo esperan los de Corbalán, que necesitan ganar y que se den otra serie de resultados para clasificarse para la próxima edición de la Conference League.

Cuándo es el partido de la Liga Valencia – Barcelona

La Liga ha programado este frenético partido Valencia – Barcelona correspondiente a la jornada 38 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 23 de mayo. Este duelo entre dos clubes históricos de nuestro país ha sido fijado por parte del organismo que preside Javier Tebas en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre los aficionados de ambos conjuntos en la previa, que no se produzcan incidentes y que el choque pueda comenzar de manera puntual en Mestalla.

Dónde ver en directo gratis el Valencia vs Barcelona: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que han tenido esta temporada los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos que se han jugado a lo largo del campeonato nacional de España han sido Movistar+ y Dazn. Este Valencia – Barcelona de la jornada 38 de la Liga se podrá ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que tener contratado el paquete que lo incluye, lo que se traduce en que este clásico del fútbol de nuestro país que se juega en Mestalla no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos los aficionados del cuadro che, del conjunto azulgrana y los seguidores del campeonato español en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Valencia – Barcelona correspondiente a la jornada 38 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como smarts TVs, tablets y teléfonos móviles. Este operador también ofrece a sus clientes la posibilidad de acceder a su página web con un ordenador y de esta manera que no se pierdan nada de lo que ocurra en Mestalla.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 38 de la Liga y también del resto de encuentros de la última fecha del campeonato. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del multifútbol en esta jornada con horario unificado en el que habrá nueve encuentros. Cuando termine este choque en Mestalla publicaremos la crónica del Valencia – Barcelona y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde la ciudad del Turia.

Dónde escuchar por radio en directo el Valencia – Barcelona

Tenemos que recordar también que todos aquellos aficionados de estos dos míticos clubes de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 38 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Mestalla para narrar con todo lujo de detalles lo que esté sucediendo en el Valencia – Barcelona.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Valencia – Barcelona?

El Estadio de Mestalla, situado en el barrio del mismo nombre, será el campo donde se jugará este vibrante Valencia – Barcelona de la jornada 38 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1923, por lo que hace tres añitos celebró su centenario. Ha sido muy importante en el fútbol español y tiene un aforo para algo menos de 50.000 espectadores y se espera una buena entrada con los hinchas preparados para animar a los suyos y que puedan dar la sorpresa y que se puedan clasificar para competiciones europeas.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Adrián Cordero Vega para que dirija la contienda entre el Valencia y el Barcelona en esta jornada 38 de la Liga. José Antonio López será el responsable del VAR, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a la banda de Mestalla a revisar la acción en cuestión al monitor que estará entre los dos banquillos.