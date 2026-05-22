El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid acuerda la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón de limpieza y base del SELUR proyectado en Montecarmelo por el Ayuntamiento de Madrid, por cuya paralización los más de 20.000 vecinos han luchado durante tres años. Esta semana comenzó a ejecutar las obras: «Era un atentado contra la vida de un barrio», cuenta el portavoz de la plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo a OKDIARIO.

La Justicia ha decretado la «paralización inmediata de las obras de urbanización y edificación iniciadas por ejecutarse sin Proyecto de Urbanización, ni Licencia Urbanística u otro título habilitante, sin Evaluación Ambiental adecuada de todas las actividades industriales contenidas en el Proyecto», explica el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El juez paraliza las obras de «carácter inmediato». Así, esta suspensión se mantiene hasta que exista sentencia en firme o finalice el procedimiento judicial. Por ello, el Ayuntamiento de Almeida no podrá continuar con la construcción del cantón de Montecarmelo hasta que se resuelva el fondo del litigio.

El magistrado encargado del caso basa su decisión de paralizar las obras de Almeida en que ya «existían resoluciones judiciales anteriores anulando decretos relacionados con la modificación del contrato de limpieza», que podrían «existir defectos relevantes en la tramitación administrativa» y que «hay elementos tan evidentes u ostensibles que hacen bastante probable una futura anulación del acto administrativo».

Además, el auto refleja que, si las obras del cantón industrial continúan, podrían «iniciarse una actividad rechazada por los vecinos por motivos medioambientales y de protección de menores» y que «el Ayuntamiento podría gastar dinero público inútilmente si luego el proyecto fuera anulado».

El portavoz de la plataforma, cuyo nombre ha pedido mantener en el anonimato, ha luchado durante los tres últimos años contra el cantón de basura y su carácter industrial. «El proyecto que presentaron tenía unas dimensiones de 12.000 m² y contaba con la base de SELUR, compactadoras, muelles de carga y parte de maquinaria pesada».

Almeida y el polémico cantón industrial

Además, explica que se reunieron en «siete ocasiones con el concejal de Urbanismo y se comprometieron a reducir el proyecto y que iba a quedarse con vestuarios, almacén, carritos de limpieza y plazas para los vehículos. Lo que sería una instalación básica de limpieza».

Las características del proyecto figuran en el pliego presentado por el Ayuntamiento «Nuevo Parque Maquinaria». Tal y como ha explicado el portavoz de la plataforma denunciante, «proyecto que presentaron inicial».

«La supuesta renuncia del Ayuntamiento a instalar este cantón se contradice con el contrato firmado con Urbaser y la documentación aportada por el consistorio al juez. El proyecto presentado al juez no elimina las instalaciones industriales que se habían comprometido a eliminar del proyecto inicial ni tampoco el presupuesto cambia», explica el portavoz a este periódico.

Y añade: «El concejal [Borja] Carabante nos explicó que no habían cambiado el proyecto porque era un cambio conceptual, no físico. Es decir, que iban a construir lo mismo, pero supuestamente no se iba a utilizar para un fin industrial».

La localización de este cantón industrial se encuentra en una zona residencial donde viven 20.000 habitantes y cuenta con 3 colegios con 4.200 escolares que se verán afectados principalmente por el aire que estarían obligados a respirar, que llegaría a las aulas.