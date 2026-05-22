España renueva el convenio con EEUU sobre las bases de Rota y Morón pese al discurso antitrumpista de Sánchez

El Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, que ampara el uso conjunto de las bases de Rota en Cádiz y Morón de la Frontera en Sevilla, se ha renovado automáticamente, como cada año en estas fechas si ninguna de las dos partes pide lo contrario. Esto se ha producido a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impedido que el presidente de EEUU, Donald Trump, utilice sus bases militares dentro de territorio español dentro del marco de la guerra en Irán.

El discurso antitrumpista de Pedro Sánchez ha derivado en un enfrentamiento y el veto para que Estados Unidos utilice sus bases militares, pero el convenio, suscrito en 1988, seguirá en vigor al menos un año más con esta renovación automática. Fuentes de la Armada aseguran que, como es habitual, la renovación del convenio no ha motivado ningún acto especial en la Base Naval de Rota.

Donald Trump ha reprochado en más de una ocasión la decisión de Sánchez de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera en las operaciones militares estadounidenses en el conflicto con Irán. Según el convenio de 1988, las bases son instalaciones bajo soberanía española cedidas en uso a Estados Unidos, mediante un acuerdo bilateral. Ese acuerdo fue posteriormente actualizado mediante protocolos de enmienda en 2002, 2012 –entró en vigor en 2013– y 2015, y las últimas modificaciones fueron para amparar la llegada a la base de Rota de los destructores estadounidenses.

De acuerdo con lo previsto en su artículo 69, el convenio se renueva automáticamente de manera anual. El artículo 2 de ese texto indica que España concede a Estados Unidos el uso de determinadas instalaciones solo para objetivos bilaterales o multilaterales previstos en el propio convenio. Cualquier operación que no cumpla con estos fines requiere de autorización expresa del Gobierno español.

Además, la enmienda de 2015 reafirmó que cualquier misión que parta de allí hacia un tercer país sigue necesitando autorización expresa del Gobierno de España. En 2023, España y Estados Unidos firmaron un acuerdo para desplegar dos destructores más en la base naval gaditana, que se suman así a los otros cuatro que ya tenía. Uno de ellos ya está instalado y se espera la llegada de otro.