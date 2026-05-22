María Rey celebra 7 años al frente de ‘120 minutos’ con 2.000 emisiones en directo y el respaldo de la audiencia

El programa 120 minutos, que produce Unicorn Content, celebra un hito histórico en Telemadrid. El próximo martes 26 de mayo, el espacio informativo presentado por María Rey alcanzará la cifra de 2.000 emisiones en directo, una cifra que confirma su consolidación como uno de los formatos de referencia de la televisión matinal en España.

Tras siete temporadas ininterrumpidas en antena desde su estreno en 2018, el programa llega a esta marca respaldado por una audiencia fiel y por unos datos que avalan su fortaleza. Cerró 2025 con una media del 9,5% de cuota de pantalla en su franja habitual, entre las 12:30 y las 14:00 horas, de lunes a viernes.

Siete años de actualidad en tiempo real

Durante estas dos mil emisiones, 120 Minutos ha narrado algunos de los episodios más relevantes de la historia reciente de España y del escenario internacional.

Desde la pandemia del coronavirus hasta el temporal Filomena, pasando por la erupción del volcán de La Palma, la DANA de Valencia, el gran apagón eléctrico, el accidente de Adamuz o los incendios que marcaron el verano de 2025, el espacio ha ofrecido una cobertura constante y rigurosa.

También ha acompañado a la audiencia en acontecimientos institucionales y sociales de enorme impacto, como la muerte del Papa Francisco, la entronización del Papa León XIV, el fallecimiento y funeral de la Reina Isabel II o la jura de la Constitución de Leonor, princesa de Asturias.

María Rey: «Nos ha tocado acompañar en tiempos de incertidumbre»

Con motivo del aniversario, María Rey ha querido poner en valor el recorrido del programa y la intensidad informativa vivida durante estos años.

«Son dos mil programas que recogen años agitados, intensos, pero también apasionantes en la vida política. Hemos narrado en directo cambios de gobierno y liderazgos fugaces y hemos vivido en primera línea la prueba más difícil, la pandemia», ha señalado la periodista.

Rey ha subrayado además el compromiso del equipo con un periodismo pausado y riguroso en tiempos marcados por la polarización.

«Seguimos haciendo un esfuerzo por escuchar y ser escuchados sin levantar la voz más allá de lo imprescindible. Tratamos de explicar lo que ocurre con rigor y aportando contexto para comprender un mundo cada vez más complejo», ha destacado.

El sello informativo de ‘120 minutos’

Buena parte del respaldo de la audiencia responde a una fórmula reconocible: información en directo, análisis político, contexto y cercanía. El espacio ha sabido mantener un equilibrio entre la rapidez que exige la actualidad inmediata y la profundidad necesaria para interpretar los hechos. Esa identidad ha convertido a 120 Minutos en una referencia diaria para miles de espectadores madrileños.

Un formato imprescindible en la televisión

A lo largo de estas siete temporadas, María Rey ha entrevistado a algunos de los principales protagonistas de la vida política, social y científica española. Además, el espacio ha reforzado su papel como foro de análisis gracias a la participación habitual de destacados profesionales y firmas reconocidas del periodismo nacional.

Con 2.000 directos emitidos, 120 Minutos no sólo celebra una cifra histórica: confirma su papel como una de las grandes apuestas informativas de Telemadrid y uno de los formatos más sólidos del panorama televisivo español.