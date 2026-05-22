El efecto de ‘Pasapalabra’ en el liderazgo de audiencias que explica la fascinación de Antena 3 y Telecinco

El interés de Atresmedia y Mediaset por mantener o recuperar Pasapalabra en Antena 3 y Telecinco se explica con datos. Una vez que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a Antena 3 a cesar la emisión de El Rosco, también salió a la luz el preacuerdo logrado por Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, para llevárselo en caso de que la resolución del Alto Tribunal fuera desfavorable para Atresmedia. El concurso es una joya valiosa, de ahí la fascinación que despierta.

Pasapalabra, en su totalidad, es un motor de muchas revoluciones para la cadena que lo emite. Es a diario el espacio más visto de la televisión y alcanza cuotas de pantalla que pocas veces se marcan a día de hoy, cercanas al 20%. Además, el minuto de oro suele coincidir con la emisión del tramo de El Rosco. Es así en la actualidad y ha sido así históricamente.

Su función de arrastre ha sido siempre un aliado para el programa que le sucede, en su caso los informativos. Si alguien lo sabe es Pedro Piqueras, que parecía imbatible con cuotas de pantalla de hasta el 25%, hasta que Vicente Vallés empezó a recortar distancias e hizo peligrar su liderazgo y, finalmente, se lo arrebató con la llegada del concurso a su casa.

Pasapalabra cambió el rumbo de las audiencias, con 10 años de dominio de Telecinco que tornaron en favor de Antena 3. Ahora es el de Atresmedia el canal que encadena cuatro años consecutivos ganando esa batalla. La naturaleza de Pasapalabra le da una influencia incuestionable para sus adyacentes, por su capacidad para mover toda una franja.

Cuando en 2019 el Supremo obligó a Telecinco a «cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma de explotación» de Pasapalabra, la cadena optó por alargar Sálvame (con la edición Banana), que no tuvo ni de lejos el mismo efecto de arrastre. Jorge Javier Vázquez dejó de pronunciar su broma habitual -«venga hijo, termina de hablar, que a las ocho empieza Pasapalabra»- y dejó de dar paso a Christian Gálvez para conectar con Piqueras, cuyos informativos marcaron su mínimo histórico.

El concurso presentado por Roberto Leal allanó el camino de Vallés, como era de esperar con un programa que fue líder desde que llegó a la televisión española en el 2000. Debutó en Antena 3 con Silvia Jato y pasó, también, por las manos de Constantino Romero y Jaime Cantizano. El formato es, en esencia, un programa fidelizador. Para los espectadores, sintonizarlo a la hora a la que arranca es un ritual diario.

Qué va a pasar con ‘Pasapalabra’

Las incógnitas empiezan a surgir de nuevo, después del dictamen del Supremo y el giro de guion de Mediaset. Antena 3 seguirá emitiendo El Rosco por el momento, ya que la sentencia tiene un plazo de ejecución de semanas. Los planes de Telecinco todavía no están claros, ni siquiera se puede dar por hecho que vayan a tener El Rosco en su programación. Pero el interés es claro y, de llegar a buen puerto, competiría en la misma franja que Pasapalabra. Pasarían de ser un mismo contenido a rivales por la audiencia. Es el único dato que se conoce al respecto, sin más detalles sobre productoras, presentadores o programas en los que encajar la prueba.

Esto no implica mutilar Pasapalabra en Antena 3, que buscará una fórmula con la que seguir alimentando el interés del espectador del concurso. Vistos los movimientos inesperados, es imposible descartar sorpresas.

Con la cancelación de Pasapalabra en Telecinco, Atresmedia llegó a un acuerdo con la británica ITV, que le ganó la batalla judicial a Mediaset en 2019, para adquirir la licencia. Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero MC&F asegura que el original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen. Finalmente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que daba la razón a MC&F. Es decir, los derechos de El Rosco y de Pasapalabra se comercializan como dos programas distintos.

The Alphabet Game -el Pasapalabra de Reino Unido- se emite sin El Rosco, con una prueba final que no genera problemas de propiedad intelectual. Con otro aspecto visual, también contiene preguntas de la A a la Z.