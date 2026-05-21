Cómo afectará la sentencia del Supremo a ‘Pasapalabra’: Antena 3 seguirá emitiendo ‘El Rosco’

El Tribunal Supremo ha puesto en tela de juicio la emisión de Pasapalabra con El Rosco tras casi 20 años de programación en España. El concurso, que debutó en Antena 3, pasó por Telecinco y volvió a Atresmedia, vuelve a ser el protagonista de una sentencia del Alto Tribunal. En este caso, obliga a Atresmedia a suprimir la emisión del espacio con su prueba final, una decisión que ha despertado las dudas sobre cómo será ahora el programa presentado por Roberto Leal.

La resolución judicial dicta que El Rosco tiene «una singularidad propia que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual». Argumenta así la sentencia con la que reconoce que la prueba del concurso es una obra protegida por la propiedad intelectual, y que pertenece a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution.

Con la cancelación de Pasapalabra en Telecinco, Atresmedia llegó a un acuerdo con la británica ITV, que le ganó la batalla judicial a Mediaset en 2019, para adquirir la licencia. Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero MC&F asegura que el original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen. Finalmente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que daba la razón a MC&F.

Renunciar a Pasapalabra no es una opción. El programa es el contenido más visto de la televisión a diario, y su liderazgo es histórico. Además, funciona como programa de arrastre, es decir, ayuda también a Vicente Vallés a liderar en su franja con Antena 3 Noticias. Su fuerza siempre ha sido incuestionable, hasta el punto de que su marcha de Telecinco dio la vuelta a las audiencias que solían favorecer a Pedro Piqueras.

Mediaset tuvo que renunciar al espacio que presentaba en su cadena Christian Gálvez, pero Antena 3 no está obligado a ello. En el primer caso, la sentencia era explícita: Telecinco tenía que «cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma de explotación, por sí o a través de terceros, del programa Pasapalabra». Ahora, sólo cuestiona la emisión de El Rosco.

Qué hará Antena 3 con ‘Pasapalabra’

Sin embargo, esto tampoco implica que El Rosco desaparezca y, de momento, seguirá en antena. La sentencia no aclara cuándo tendría que aplicarla Atresmedia y, cuando haya que hacerlo, existirían varias opciones sobre la mesa, según fuentes consultadas por OKDIARIO.

Lo más razonable sería una negociación entre ITV y MC&F. Es decir, lograr que todo vaya en un mismo paquete. Otra de las posibilidades es modificar de alguna forma la prueba de El Rosco, preservando la fórmula que combina el reto de la rapidez y un alto grado de conocimientos condicionados por los puntos conseguidos en las otras pruebas del concurso. Sin embargo, las características comunes de este tipo de formatos lo haría susceptible de volver a ser cuestionado por su autoría, si ese fuera el empeño de MC&F: ningún contenido ofrece algo que no se haya visto nunca antes en televisión.

Renunciar a El Rosco al completo sería la opción menos deseable y, posiblemente, la última, pero no necesariamente una hecatombe, porque el programa se podría completar de cualquier otra forma. Sea como sea, Pasapalabra es un conjunto, y su éxito no sólo reside en sus últimos minutos, aunque despierten un interés mayor.

Por el momento, Pasapalabra se seguirá emitiendo con toda normalidad, es decir, con El Rosco. El plazo de ejecución de la sentencia puede durar, incluso, semanas, según fuentes consultadas por OKDIARIO.