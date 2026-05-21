El Supremo obliga a Antena 3 a suprimir la emisión de ‘Pasapalabra’ con ‘El Rosco’

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que obliga a Antena 3 a cesar la emisión de Pasapalabra con su prueba final, El Rosco. Así, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal resuelve el litigio entre MC&F y Atresmedia, con la intervención de la británica ITV.

La sentencia reconoce que El Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual, y que ésta le pertenece a la empresa holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution. Desestima, por tanto, íntegramente los recursos de Atresmedia e ITV Studios.

El Supremo argumenta que El Rosco es «un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general» que, además, «goza de una originalidad suficiente» al reflejar «decisiones libres y creativas de sus autores», que han reflejado en la prueba final del programa estrella de la televisión «su personalidad». Le atribuye también «una singularidad propia que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual».

Con la decisión del Alto Tribunal, Antena 3 podría seguir emitiendo Pasapalabra, aunque no podrá incluir en el espacio la prueba de El Rosco, la que más expectación despierta.

El programa ya se enfrentó a una situación similar en Mediaset, cuando lo presentaba Christian Gálvez, al perder la batalla judicial en 2019 contra ITV por los derechos del formato. En cambio, Atresmedia sí que logró la licencia cedida por sus creadores. Sin embargo, ésta se basaba en The Alphabet Game, un juego similar y no el original, autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb (MC&F). Atresmedia tendrá que pagarles 50.000 euros en concepto de indemnización.

La pérdida del veterano concurso, que en su día presentaron Silvia Jato, Jaime Cantizano y Christian Gálvez, hicieron que el canal comenzara una crisis de audiencia que llega hasta hoy. La salida de Pasapalabra de Telecinco desató una crisis de audiencia en la cadena.