Prime Video estrena su película de acción definitiva: el regreso del espía más querido de la televisión

Han pasado tres años desde el lanzamiento de su última temporada, pero hoy los fans del cine de acción están de enhorabuena: Prime Video acaba de recuperar a Jack Ryan, el espía rey del streaming. Con John Krasinski de nuevo encarnando al personaje, la plataforma apuesta ahora por el formato del largometraje para sumergir al héroe en otra ambiciosa historia perfecta para los acólitos del audiovisual más explosivo. Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta te va a mantener pegado a la pantalla desde el primer minuto.

Los motivos principales del salto fílmico del analista de la CIA reconvertido en agente de campo tienen que ver con la complicada agenda de su actor principal y con el cambio estratégico y creativo de la propia Amazon con la propiedad intelectual. Tras cuatro temporadas, los espectadores ya conocen las dinámicas del argumento y a su retahíla de roles, permitiendo así que Prime Video vaya de lleno a las situaciones más adrenalínicas del protagonista. Además, el enfoque de la marca de Jeff Bezos ha cambiado respecto a la explotación comercial de la IP. La idea actual es la de crear todo un universo cinematográfico de largometrajes interconectados, con Guerra encubierta funcionando como un termómetro ideal para calibrar el reclamo real sobre la licencia, y tejer un puente narrativo que permita la llegada de futuros proyectos.

Prime Video recupera al espía más querido: ‘Jack Ryan’ vuelve con una película

Tras un tiempo retirado, Jack Ryan debe volver a la actividad operativa para enfrentarse a la mayor crisis geopolítica de su carrera. La trama cumple con todas las expectativas y parámetros que esperan los seguidores de la franquicia: corrupción interna, una persecución internacional y alianzas clave para destapar una conspiración que amenaza la estabilidad mundial.

Aparte de Krasinski, la producción recupera a Wendell Pierce como James Greer, Michael Kelly como Mike November, Betty Gabriel repitiendo en la piel de Elizabeth Wright y Adam Bernett encarnando a Patrick Klinhoffer. Por otro lado, los nuevos rostros de Guerra encubierta van de la mano de la presencia de Sienna Miller como Emma Marlowe, una agente del MI6 que investiga el mismo caso que el protagonista, Max Beesley dando vida al principal antagonista, y Douglas Hodge siendo Nigel Cooke, un viejo conocido del pasado del mentor de Ryan.

Disponible en Prime desde el 20 de mayo, esta nueva película de Jack Ryan vuelve a reforzar el idilio del servicio de streaming con el género de la acción, habiendo producido en los últimos tiempos series de la talla de Reacher o Citadel e incluso apuestas autóctonas como Zeta. El filme dirigido por Andrew Bernstein dura poco más de una hora y media y no es una despedida por parte de Krasinski. Por otra parte, habrá más historias más allá de la saga principal. El actor aseguró que el siguiente en recibir un spin-off propio sería el personaje de Mike November.

¿Es necesario haber visto las cuatro temporadas de la serie?

No es una condición indispensable para comprender la trama, pero haber visto las temporadas sí ayuda a disfrutar al máximo de la experiencia global de la saga.

Sin embargo, en Prime Video han confeccionado el guion para que la cinta no sufra una criba de aquellos suscriptores que no han visto o terminado la evolución del espía desde su estreno en 2018 en el catálogo de la plataforma. La trama es autoconclusiva y los diálogos funcionan explicando de forma natural quién es quién dentro del equipo liderado por Krasinski.