Netflix elimina una de las mejores sagas de acción de su catálogo: sin ella no existiría John Wick

El salto a la dirección de perfiles como Chad Stahelski y David Leitch ha propiciado una evolución sustancial en el género del cine de acción. Antes de ponerse tras las cámaras, ambos eran stuntman (dobles de riesgo) y más tarde, como tándem, terminaron dirigiendo la primera entrega de John Wick. El resto es historia. La saga protagonizada por Keanu Reeves lo cambió todo y ahora, los nuevos filmes del género quieren poseer ese realismo crudo y físico, repleto de coreografías eternas que estiran las peleas sin cambiar de plano. Sin embargo, una saga caminó para que el mercenario pudiese correr y, desgraciadamente, dichas películas desaparecerán pronto de Netflix: la franquicia Bourne dice adiós a la «gran N roja».

Las novelas de Robert Ludlum tuvieron su primera adaptación en la pequeña pantalla, con una serie de 1988 titulada Conspiración terrorista: El caso Bourne que estuvo dirigida por Roger Young y protagonizada por Richard Chamberlain. No obstante, el reconocimiento mediático no llegaría hasta 2002, de la mano de Doug Liman y de un jovencísimo Matt Damon que empezaba a despuntar en la meca del séptimo arte. Aquella versión cinematográfica fue un éxito absoluto y su principal valor contrastaba de lleno con esa acción repleta de excesos tan inherente a la idiosincrasia fílmica de los 90, donde acción era sinónimo de explosiones, descontrol y cámaras lentas supeditas a una banda sonora estridente. La apuesta de Liman fue totalmente contraria, poniendo el foco en la fisicalidad y la humanización del héroe a través de escenarios y objetos comunes. El impacto fue tal que, de alguna forma, también influyó en el reinicio de James Bond con Daniel Craig en Casino Royale (2006).

Paul Greengrass agarró el testigo del buen hacer de Liman y elevó la fórmula con El mito de Bourne (2004) y El últimátum de Bourne (2007), las cuales cerraban una trilogía perfecta que ponía un punto y final al arco del amnésico espía. La propiedad intelectual tuvo un intento de reinicio con el spin-off El legado de Bourne, sin Damon y con Jeremy Renner dando vida a otro agente secreto. Casi una década más tarde, el antiguo protagonista regresó al papel y Greengrass a la dirección, firmando Jason Bourne (2016). Ahora, los suscriptores de Netflix no sólo se van a tener que despedir de una, sino de todos los largometrajes de Bourne.

Netflix elimina todas las entregas de la saga Bourne

La trama general comienza con el protagonista rescatado por un barco pesquero italiano. Su pasado es un completo misterio, sobre todo para él mismo. No recuerda nada y, entre sus principales posesiones, los marineros encontraron varias balas clavadas en su espalda. Con una gran habilidad para los idiomas, las artes marciales y la autodefensa, el hombre iniciará una carrera contrarreloj para descubrir su identidad mientras el gobierno estadounidense intenta deshacerse de los cabos sueltos del programa de espionaje conocido bajo el nombre de Treadstone.

Más allá de la presencia de Damon, a lo largo de los diferentes capítulos de la IP encontramos la participación de varias estrellas de la interpretación. Desde Chris Cooper a Brian Cox, pasando por nombres como Clive Owen, Karl Urban, Daniel Brühl y Paddy Considine, entre otros.

A partir del próximo viernes, 22 de mayo, Netflix borrará de su abanico de contenidos la saga Bourne al completo. Por eso, esta semana es la oportunidad perfecta para hacer un maratón con la adrenalínica historia de este héroe torturado que sólo quiere reconstruir su vida y, de paso, encontrar algún tipo de redención.

¿Dónde podremos encontrar la franquicia?

A pesar de la eliminación, la franquicia seguirá disponible en las plataformas de Movistar Plus y Prime Video. En el caso de Jason Bourne, la última película de la propiedad intelectual únicamente estará en la marca de vídeo bajo demanda de Telefónica.