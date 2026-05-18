Confirmada la fecha y es oficial: este día empiezan las rebajas de verano 2026 en Inditex

Aunque quedan unos días para que empiecen las rebajas de verano 2026, ya va siendo hora de saber las fechas para confeccionar nuestra wishlist con las marcas que nos gustan. Es el momento de cambiar el armario y escoger tops, vestidos, pantalones, sandalias y la especial ropa de baño de total tendencia. Los descuentos siempre parten de un 50 o 60% para llegar luego a 70 o bien 80% en las llamadas segundas rebajas.

Si te preguntas cuando empiezan las rebajas de verano 2026 en Inditex, debes saber que normalmente las marcas del grupo como Zara, Massimo Dutti o Lefties tienen ofertas el 25 de junio y más oficialmente el 1 de julio. Esta fecha suele variar según cada marca, y las fechas adelantadas de las aplicaciones y páginas web. Porque suelen empezar antes y posteriormente arrancar entonces en las tiendas físicas.

Cuando empiezan las rebajas de verano 2026 en Inditex

La fecha de 1 de julio suele ser bastante oficial en la gran parte de marcas no solamente de Inditex sino también de tiendas de ropa en general. La última semana de junio hay que estar realmente atentas a las webs y también a las aplicaciones porque es cuando suelen anunciar las fechas de las rebajas de verano 2026 de Inditex.

Uno de los trucos para saber antes que nadie esta fecha es suscribirse al newsletter de la marca. Es allí donde hay las mejores noticias, descuentos y las fechas clave (algunas veces antes que en las tiendas en general) y en general para enterarte de todo mucho antes.

Las fechas clave de las rebajas de verano 2026 en el Grupo Inditex

Si tienes la aplicación de tu marca favorita, por ejemplo, de Zara, ya sabes que seguramente tengas acceso antes a los descuentos más especiales de la temporada de verano.

Luego, normalmente horas más tarde, las ofertas están en la web para que hay puedas comprar online todas las prendas que hayas guardado previamente.

Mientras que un día después puedes ir directamente a las tiendas físicas y probarte directamente las prendas para comprar.

El secreto de las rebajas de Zara

La cuenta de TikTok de la experta Tiffatalledo da a conocer este truco. Si se trata de una etiqueta de la prenda en color blanca y tiene las letras de color negro, esto quiere decir, según explica la profesional en sus redes, que tiene menor calidad, es decir, la gama de menor calidad de prendas de Zara. Suelen ser prendas con precios algo más bajos.

Mientras que la etiqueta blanca con letras grises corresponde a una calidad estándar, que suele ser la que más abunda dentro de las diferentes gamas de Zara.

Los horarios de las rebajas de verano 2026 de las marcas en Inditex

Zara

Mirar antes la aplicación móvil y su web. Es posible que arranquen el 24 de junio por la noche, pues siempre es antes, y la tienda física sobre el 25 de junio.

Lefties

La tienda low cost de Inditex arrancará en aplicación y web sobre las 20 horas, si estás suscrita al newsletter, te avisan con algo de antelación

Stradivarius

Las horas no variarán demasiado, y se estima una hora media de las 20 o bien 21 horas de la noche en su página web.

Pull&Bear

A las 20:30 horas ya puedes acceder a los descuentos de la página web.

Bershka

El precio es a las 19.00 horas en la app móvil, ya posteriormente sobre las 20 horas de la web y el día 25 por la mañana en la tienda online.

Oysho

De igual forma que el resto de marcas de Inditex, se estima que las rebajas empiecen sobre las 21 horas de la noche.

Massimo Dutti

La tienda de Inditex con ropa algo más cara y de mayor calidad también empezará sus rebajas sobre las 21 horas de la noche en aplicación y página web.

Así comprar en las rebajas de verano 2026

Wishlist

Haz una lista de deseos de prendas y guárdala en una bolsa virtual. De esta forma cuando empiezan las rebajas solo deberás darle a un botón porque ya tienes seleccionadas tus prendas favoritas.

Segundas rebajas

Si una prenda no se agota, puede bajar más de precio. Hay que tenerlo presente para entonces comprar ya no aquellas elegidas si no prendas que sabes que necesitarás en algún momento, o bien son especiales, son de fiesta o bien básicas y te salen muy baratas porque los descuentos son del 60, 70 y 80%.

Mejor, siempre calidad

Ahora que sabes el secreto de las rebajas de Zara y la calidad de sus prendas, ya puedes hacerte con las que más calidad tienen en las rebajas.

Compras básicas

En rebajas, lo mejor es comprar prendas atemporales: jeans, blazers, abrigos, camisas blancas, zapatos negros, etc.