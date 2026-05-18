La primera prueba de la bomba atómica en 1945 creó material nunca antes visto

La primera prueba de la bomba atómica dio origen a un nuevo material nunca antes visto. Un estudio publicado en la revista PNAS por Luca Bindi, geólogo de la Universidad de Florencia, ha desvelado una nueva estructura cristalina en la primera prueba de la bomba atómica. Medio siglo después se ha confirmado la aparición de un nuevo clatrato fruto de las primeras explosiones controladas de este dispositivo explosivo que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo material que nació a partir de la bomba atómica.

El 16 de julio de 1945 es uno de los días más importantes de la historia de la humanidad, ya que fue cuando se realizó la primera prueba de la bomba atómica en el desierto de Nuevo México. El 9 de agosto de 1945, Trinity acabó cayendo sobre la ciudad japonesa de Nagasaki tres días después de que Little Boy provocara uno de los mayores desastres de la historia en Hiroshima. Todo este proceso de elaboración fue tendencia hace unos meses con la película que recoge la vida y obra de su inventor, Robert Oppenheimer, que lideró el proyecto Manhattan que supuso un antes y un después en la historia de la humanidad.

Lo que la película no contó es que de las pruebas de la bomba atómica nació un material nunca antes visto y que ha puesto en el mapa a Luca Bindi, geólogo de la Universidad de Florencia, que ha demostrado en un estudio la aparición de una nueva estructura cristalina a partir de la primera explosión controlada de la bomba atómica. Más de 80 años después de este suceso, este equipo de investigación ha identificado un nuevo clatrato compuesto de calcio, cobre y silicio.

El nuevo estudio sobre la bomba atómica

«Síntesis en desequilibrio extremo de un clatrato de Ca-Cu-Si durante la prueba nuclear Trinity». Este es el nombre del estudio publicado en la prestigiosa revista PNAS y que pone el foco en este material que nunca antes se había visto en la historia y que nació a partir de la detonación de la bomba atómica.

«Presentamos el descubrimiento de un clatrato de tipo I de Ca-Cu-Si previamente desconocido, formado durante la prueba nuclear Trinity de 1945; el primer clatrato confirmado cristalográficamente identificado entre los productos de una explosión nuclear», informa este estudio. «El término clatratos se refiere a materiales caracterizados por una estructura de jaula que, al atrapar otros átomos y moléculas en su interior, les confiere propiedades únicas», dicen sobre ello los expertos de la revista Wired.

«La prueba nuclear Trinity del 16 de julio de 1945 generó condiciones transitorias extremas que produjeron trinitita, un vidrio de silicato que contiene fases metálicas raras. En este trabajo, informamos del descubrimiento y la caracterización estructural y química de un clatrato de tipo I de Ca–Cu–Si previamente desconocido», se puede leer en el abstract de este estudio en el que los autores dejan claro que: «representa la primera estructura de clatrato confirmada cristalográficamente documentada entre los productos de estado sólido de una explosión nuclear».

«Más allá de su importancia intrínseca, esta fase es notable por su estrecha asociación contextual con el cuasicristal icosaédrico rico en Si previamente reportado, formado en la misma detonación», cuentan en sus conclusiones sobre este estudio que pone el foco en la creación de un material nunca antes visto en la detonación controlada de la bomba atómica Trinity.