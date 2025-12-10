Casi nadie lo sabe pero esta zona de Ciudad Real está llena de volcanes y su explosión podría ser similar a la de una bomba atómica

España tiene muchas joyas repartidas en la península ibérica y una de ellas es la provincia de Ciudad Real. Esta parte del territorio guarda un gran patrimonio histórico y también rebosa cultura por ser el epicentro del Quijote de Miguel de Cervantes, santo y seña de nuestro país. La provincia de Ciudad Real también ha sido viral recientemente por la gran cantidad de volcanes que se pueden encontrar en sus kilómetros de extensión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los volcanes de Ciudad Real.

Pocos lo conocen, pero Ciudad Real también es rica en volcanes. La capital de La Mancha también es capital de los fenómenos volcánicos, que están situados en la submeseta sur de la península ibérica, concretamente en el Campo de Calatrava, en la que se encuentra una de las regiones volcánicas más importantes de la península ibérica. La zona de volcanes de Ciudad Real se extiende en 5.000 km2 e incluye 240 edificios volcánicos diferenciados.

«El extenso territorio del Geoparque Volcanes de Calatrava se concentra esencialmente en la comarca natural del Campo de Calatrava y los sectores más septentrionales de Sierra Morena oriental representados por las áreas occidentales del Valle de Alcudia, hasta Almadén, y el Valle del Ojailén y las sierras que los enmarcan, aunque también por pequeños enclaves de los Montes de Ciudad Real, con los que comparten algunos rasgos de semejanza», dice la página oficial del Geoparque Volcanes de Calatrava, que ha sido reconocido por la Unesco a nivel mundial.

Así son los volcanes de Ciudad Real

El influencer Julián Añil ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha puesto el foco en esta zona de volcanes situada en Ciudad Real. En esta publicación cuenta todos los detalles del Geoparque Volcanes de Calatrava y cuenta con miles de reproducciones y un gran número de comentarios de usuarios, ya que ya saben que una de las grandes joyas de la península se encuentra en Ciudad Real.

«En Ciudad Real hay gigantes que no llevan aspas… llevan cráteres. El Geoparque Volcanes de Calatrava es la zona volcánica más grande y más joven de la península. Que La Mancha no tenga mar, vale… pero maares le sobran», cuenta en la publicación en la que muestra a todos los seguidores este geoparque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julián Añil (@julian_anil)

«Esto de aquí es un volcán», comienza diciendo en el vídeo. «No me he ido a las Canarias. El Campo de Calatrava en Ciudad Real es una zona volcánica», dice antes de describir una zona que poca gente en España conoce. «No estoy hablando de cuatro volcanes, estoy hablando de la zona volcánica más grande de toda la península ibérica. Se estima que hay como unos 300 volcanes. Unos cuantos son conos volcánicos como los que estás pensando y otros fueron grandes volcanes submarinos. La mayoría son maares», cuenta antes de explicar la diferencia entre los conceptos mar y maar.

«Los maares, con dos a, son cráteres que se forman cuando el magma y las aguas subterráneas entran en contacto. Esto genera una explosión que en algunos casos podría ser similar a la de una bomba atómica», informa. «Lo más fuerte de todo esto es que unos volcanes pueden tener entre 100 y 7 millones de años y los más jóvenes estallaron hace unos 5.000 años», dice.

«La zona sigue activa… pero tranquilos que no vamos a salir por los aires. La tierra suelta gases y calor a través de hervideros o algún sustillo en forma de géiser, como en 2020», informa a sus miles de seguidores en las redes sociales. Para finalizar, deja claro que «esta zona volcánica está declarada geoparque internacional por la UNESCO».