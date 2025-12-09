Villarreal - Copenhague: horario, cuándo es y dónde ver en directo gratis por televisión la Champions League.

El Villarreal se enfrenta a una nueva final anticipada ante el Copenhague en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo necesita sí o sí los tres puntos para seguir soñando con estar en la siguiente fase de la máxima competición continental y para ello tendrán que jugar de la misma manera que lo están haciendo en la Liga. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo que se juega en el Estadio de la Cerámica.

Cuándo se juega el partido de la Champions League Villarreal – Copenhague

El Villarreal recibe al Copenhague en el Estadio de la Cerámica para disputar el partido que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo está en una situación delicada, ya que todavía no ha conseguido ganar en la máxima competición continental y sus opciones de estar en el playoff empiezan a desvanecerse. Los de Marcelino García Toral esperan superar al combinado danés, que es un rival asequible, para intentar aumentar sus posibilidades, pero son conscientes de que el choque que tienen por delante no será nada sencillo porque el adversario también está en la misma lucha.

Horario del Villarreal – Copenhague de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante Villarreal – Copenhague correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 10 de diciembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este choque del Submarino Amarillo y de los daneses en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de la Cerámica.

Dónde ver el Villarreal vs Copenhague en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental y del resto de torneos europeos. Este Villarreal – Copenhague de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio de la Cerámica, ya que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del Submarino Amarillo y los seguidores de las diversas competiciones europeas también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Villarreal – Copenhague de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella y ver el choque que se disputa en el Estadio de la Cerámica con un ordenador de forma sencilla y cómoda.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que ocurra en la previa de este partido de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League que disputa en el Estadio de la Cerámica. Cuando termine el Villarreal – Copenhague publicaremos la crónica del choque y compartiremos las reacciones que se produzcan en el feudo del Submarino Amarillo.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – Copenhague

Por otro lado, todos los aficionados que siguen al equipo de Marcelino García Toral que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League Villarreal – Copenhague podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de la Cerámica para contar el minuto a minuto de lo que suceda.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Villarreal – Copenhague

El Estadio de la Cerámica, que se conocía anteriormente como El Madrigal y que está situado en Castellón, será el campo donde se celebre este Villarreal – Copenhague que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1923, por lo que ya tiene más de 100 años de historia, aunque es cierto que ha sufrido bastantes reformas. Tiene aforo para unas 23.5000 personas y se espera que haya un ambientazo este miércoles en las gradas para intentar llevar en volandas al Submarino Amarillo hacia su primer triunfo en la máxima competición continental.

La UEFA designó al árbitro eslovaco Ivan Kruzliak para que imparta justicia en este Villarreal – Copenhague de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Al frente del VAR estará el italiano Aleandro Di Paolo, por lo que es el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada al monitor que estará instalado en la banda del Estadio de la Cerámica.