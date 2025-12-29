Ni teflón ni aluminio: un tecnólogo de alimentos revela el material que deberías elegir al comprar una sartén

Un utensilio tan cotidiano como la sartén puede influir más de lo que parece en la seguridad alimentaria y en la calidad final de un plato. Aunque muchos consumidores eligen estos productos basándose en el precio o en la comodidad del recubrimiento antiadherente, los especialistas en tecnología de los alimentos recuerdan que el material es el factor decisivo.

Un experto del sector ha señalado cuál es la alternativa más segura y resistente, superando a opciones populares como el teflón o el aluminio.

Ésta es la mejor opción de sartén para una cocina segura y saludable

El tecnólogo de alimentos Mario Sánchez, en declaraciones para Saber Vivir TV, recomienda el acero inoxidable como la opción más fiable para quienes buscan salud y durabilidad. Este material, habitual en cocinas profesionales, aporta ventajas que van más allá de su resistencia mecánica.

Su principal beneficio es su inercia química, es decir, no transfiere sustancias a los alimentos durante la cocción. Esta característica es clave para minimizar riesgos y evitar sabores extraños.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respalda esta preferencia, destacando su elevada tolerancia al calor, su resistencia a la corrosión y su facilidad de limpieza, gracias a una superficie lisa que evita la proliferación bacteriana.

Aunque cocinar en acero inoxidable requiere cierta práctica para evitar que los alimentos se peguen, los expertos coinciden en que un buen precalentamiento y un manejo correcto permiten salvar ese inconveniente. A cambio, ofrece una vida útil muy superior a la de los recubrimientos antiadherentes.

Por qué los recubrimientos antiadherentes generan dudas sobre la seguridad de la sartén

El teflón ha sido, durante años, una de las opciones más populares en hogares de todo el mundo debido a su facilidad de uso. Sin embargo, parte de la atención científica se centró en uno de los compuestos utilizados hasta 2020: el PFOA, clasificado por la OMS y la Unión Europea como posible disruptor endocrino.

Según explica Mario Sánchez, el problema no es el teflón en sí, sino los PFA’s (sustancias perfluoroalquiladas) que se emplean para fijarlo a la sartén. Estos químicos persisten en el medio ambiente y pueden permanecer en los utensilios si no se revisa el etiquetado.

Aunque ya existen alternativas libres de PFA’s, el especialista aconseja verificar siempre la composición para evitar riesgos innecesarios.

Comparativa de materiales: ventajas, desventajas y cuándo cambiar la sartén

El mercado ofrece otras opciones que presentan características diversas. Éstas son algunas de las más destacadas:

Teflón

Muy cómodo y fácil de limpiar, pero su recubrimiento es delicado. No debe rayarse ni someterse a temperaturas extremas.

Cerámica

Tolera bien el calor, aunque según la OCU, puede perder la antiadherencia con relativa rapidez y dañarse con facilidad.

Hierro fundido

Excelente retención de calor y versatilidad, pero su peso y la necesidad de curado lo hacen menos práctico para el uso diario.

Independientemente del material elegido, los expertos coinciden en una señal inequívoca para reemplazar la sartén: si presenta rayaduras, desgaste visible o pérdida de recubrimiento, debe retirarse de inmediato.

El acero inoxidable, aunque requiera cierta adaptación, se posiciona como la opción más segura y resistente para quienes buscan una cocina saludable y duradera.