Maika Romero, interiorista: «3 cosas que no te recomiendo poner en tu casa»

El mundo de la decoración y el interiorismo está en constante evolución. Las tendencias cambian a una velocidad asombrosa y, lo que hoy parece imprescindible, mañana puede convertirse en un recurso obsoleto y poco funcional. Bajo esta premisa, la interiorista Maika Romero ha publicado un vídeo en TikTok en el que habla de varias cosas que no recomienda poner en casa. Por supuesto, no son prohibiciones absolutas, sino advertencias basadas en años de experiencia. Según explica, muchas decisiones se toman guiadas únicamente por modas virales o imágenes inspiradoras en redes sociales, pero no siempre se tiene en cuenta el mantenimiento y la durabilidad de los materiales.

Para la interiorista, la clave está en la durabilidad, la practicidad y la coherencia. Antes de agregar una tendencia a cualquier rincón del hogar, es fundamental preguntarse si realmente encaja con las características de la vivienda, así como con el estilo de vida y las necesidades de quienes habitan en ella. Por otro lado, conviene reflexionar acerca de si seguirá siendo atractiva y funcional dentro de cinco o diez años; para ello, lo mejor es apostar por bases neutras y añadir carácter y personalidad mediante elementos que se pueden reemplazar fácilmente, como obras de arte o textiles.

Éstas son las cosas que no deberías poner en tu casa

«Hay cosas que no te recomiendo poner en tu casa, parte 2. Por ejemplo, la grifería negra de mala calidad: con el tiempo se le saltará la pintura. Si la pones, tienes que prescindir de lacadas e invertir en una buena grifería. Yo optaría por una grifería gris satinado, que está mucho más en tendencia y no te dará tantos problemas.

La palillería la hemos usado por encima de nuestras posibilidades; ya no hay casa que no la tenga. Cuando un recurso se vuelve tan utilizado, pierde su encanto especial. Hay muchas otras alternativas, como la pintura con textura, las molduras o el papel pintado, que tiene infinidad de posibilidades.

Y por último, las maderas claras. Con el diseño nórdico hemos llenado todas las casas de maderas claras, y estas maderas hacen que nos recuerden a marcas low cost y que el espacio pierda personalidad y elegancia. Como alternativa, puedes usar nogal, roble o cerezo».

El primer ejemplo que cita Maika es la grifería negra de mala calidad. A simple vista puede parecer moderna y sofisticada, pero si se elige la pieza más económica, con el tiempo la pintura terminará saltándose y el acabado perderá todo su atractivo. La interiorista propone una alternativa mucho más equilibrada: la grifería en gris satinado, que ofrece un acabado elegante, atemporal y mucho más resistente al desgaste diario.

Otro recurso que también ha ganado muchísima popularidad en los últimos años es la palillería, presente en recibidores, salones y dormitorios. El problema no es la palillería en sí, sino la masificación de este elemento decorativo hasta el punto de que haya perdido parte de su encanto. Afortunadamente, existen alternativas como la pintura con textura, el papel pintado o las molduras decorativas, que ofrecen infinidad de diseños y permiten personalizar los espacios de una forma mucho más especial.

Por último, las maderas claras, tan asociadas al diseño nórdico, se han convertido en las grandes protagonistas del diseño de interiores durante muchos años. Sin embargo, al igual que ha ocurrido con la palillería, su uso excesivo ha provocado que todas las viviendas parezcan iguales, sin ninguna personalidad. Maika recomienda apostar por maderas como el nogal, el roble o el cerezo, que aportan profundidad, carácter y un aire más exclusivo a cualquier estancia.

Tendencias en decoración en 2026

Según los interioristas, la bioconexión está más de moda que nunca; no se trata de un simple capricho estético, sino una tendencia que ha llegado para quedarse, ya que no sólo es diseño, sino bienestar. Se trata de incorporar naturaleza en el interior del hogar con materiales naturales, paredes vegetales y plantas grandes y de hoja ancha.

La paleta 2026 se inspira en la tierra y el cosmos: tonos terracota quemado, verdes bosque profundos, azul petróleo y marrones cálidos conviven con blancos cálidos y cremas. Hay algunas tendencias cromáticas que merece la pena tener en cuenta: el terracota y el beige cálido son ideales para lograr una sensación acogedora, mientras que el azul petróleo y el gris ahumado aportan elegancia moderna.

Por otro lado, quedan atrás las líneas rectas. Ahora se presta mayor atención a las superficies suaves que evocan calma y comodidad, como sofás con curvas amplias o iluminación redondeada. Este estilo suaviza visualmente los espacios y hace que los espacios «fluyan».

Finalmente, después de años en los que se ha impuesto el estilo minimalista, el 2026 es el año en el que se va a imponer el maximalismo con piezas únicas que funcionan como elementos decorativos, mezcla de patrones y combinación de texturas.