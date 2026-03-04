La ciencia explica por qué escuchar a pájaros cantar desde tu casa equivale a un hogar sano

No hay mejor plan que pasar una mañana primaveral sentado en un parque con el sol en la cara y el sonido de los pájaros cantando de fondo. El alegre canto de las aves es un sonido que automáticamente cambia nuestro ánimo del día. Aunque sea un sonido de lo más natural, tiene muchas explicaciones detrás y, si lo escuchas cerca de tu casa, podría equivaler a un hogar sano.

Estos animales no cantan porque sí, porque quieran agradar nuestros oídos o porque esté amaneciendo; el canto de los pájaros, usado para comunicarse, es vital para la supervivencia de la especie. Las aves cantan por múltiples motivos: avisar al resto de la comunidad de peligros, atraer pareja, mantener distancia con otros ejemplares o para no perder noción de dónde se encuentra la colonia.

Todos estos motivos son claves para la perpetuación de la especie por lo que siempre habitan en lugares que les permitan realizar todas estas actividades. Estos lugares han de ser idóneos: tienen que garantizar a las aves una sensación de seguridad en la que expresarse libremente, la vegetación debe ser abundante para ofrecerles sustento y refugio, tiene que haber poca contaminación sonora y ambiental o sería imposible la comunicación entre ellos. Por estos motivos escuchar pájaros con asiduidad al abrir la ventana es síntoma de un hogar sano y que cumple los anteriores requisitos. Esto gana especial importancia en zonas urbanas donde las aves no se suelen sentir especialmente cómodas.

Beneficioso para la salud

Además, el canto de los pájaros tiene muchísimos beneficios en quienes lo escuchan: los sonidos naturales reducen los niveles de estrés, nos permite conectar más con el entorno y nos genera una sensación de calma. El canto de los pájaros nos baja inconscientemente el ritmo de actividad en un mundo cada vez más acelerado.