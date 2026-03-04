Jorge Rey alerta de que llega lo peor a Madrid este miércoles: «Va a llover más que en Galicia»

Lo peor puede llegar a Madrid este miércoles, Jorge Rey lanza una importante alerta, va a llover más que en Galicia. Es importante estar pendientes de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo, en especial, en estas próximas jornadas en las que miraremos al cielo para ver llegar una primavera que parece que va desapareciendo por momentos y lo hace de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que la realidad siempre acaba superando la ficción. Nunca nos hubiéramos imaginado un invierno o un inicio de la primavera tan lluvioso como este. Con el cambio de tendencia que sólo un experto fue capaz de ver antes que nadie. Cuando pensábamos que volvíamos a tener un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos hará sacar el paraguas en un miércoles que puede hacer historia.

Va a llover más que en Galicia

Galicia es una de las zonas del país que está más que acostumbrada a ver llegar la lluvia, pero no lo está tanto otra. El corazón de España se prepara para lo peor y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcará muy de cerca.

Es hora de poner en práctica ciertos elementos que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De un giro radical que puede ser el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en unos días en los que realmente tocará conocer en todo momento qué es lo que puede pasar.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este mes de marzo ha empezado con mucha fuerza. Tanta que, nos tocará estar preparados para afrontar un marcado giro de guion para el que quizás no estamos del todo preparados.

Esta alerta por lluvias intensas pueden cambiarlo todo, de una forma que quizás no esperaríamos volver a ver. Tocará sacar el paraguas y tenerlo gran parte del día ante una borrasca con nombre propio, Regina.

Lo que llega a Madrid activa la alerta de Jorge Rey

Jorge Rey ha acertado de lleno al predecir un tiempo en el que la lluvia ha acabado siendo protagonista. De la misma forma que lo ha sido un tiempo cambiante que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada, en estos días en los que la inestabilidad cobrará protagonismo.

Este vídeo viral de Jorge Rey es uno de los más vistos y no es casualidad. La AEMET sigue la misma línea que este experto y nos explica que: «Intervalos nubosos aumentando a nuboso a lo largo de la mañana. Cielos turbios por calima y, en la Sierra, posibilidad de nieblas vespertinas dispersas. Precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, fuertes en la Sierra y que pueden ir acompañadas de barro y de tormentas, fuertes en la Sierra y localmente fuertes en el centro de la Comunidad. Cota de nieve por encima de 2100 metros en la Sierra. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero ascenso en la Sierra y sin cambios en el resto. Heladas localmente débiles en cumbres de la Sierra. Viento flojo a moderado de nordeste». Las alertas estarán activadas: «Cielos turbios por calima. Precipitaciones y tormentas fuertes en la Sierra por la tarde y localmente en el centro de la Comunidad».

Por lo que tocará empezar a ver llegar un cambio que también afectará a todo el país: «Situación de inestabilidad en la mayor parte del país debido a una dana situada sobre Marruecos con tendencia a desplazarse a Alborán. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y los poco nubosos en el resto, tendiendo a nublarse a lo largo del día a excepción del Cantábrico y tercio noroeste. Las precipitaciones, principalmente en forma de chubascos extendiéndose de sur a norte, afectarán a la mitad sur, fachada oriental y zona centro peninsular, siendo posibles también en el Pirineo. Estos chubascos irán con tormenta y granizo ocasional y es probable que sean fuertes en regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura. Asimismo se prevén acumulados significativos en el entorno del Estrecho. Cielos nubosos o con intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco ocasional. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones, más abundantes en el norte de las islas y con posibilidad de ser locamente fuertes e ir con tormenta en las orientales. Nevará por encima de 1800/2000 metros en las islas y sureste peninsular. Bancos de niebla en interiores del tercio este peninsular, entorno de la Ibérica y alto Ebro, con calima en la Península y Baleares extendiéndose al este de Canarias. Temperaturas máximas en descenso en la mitad sur peninsular, notable en regiones de Andalucía, con aumentos Canarias y Sistema Central. Mínimas en descenso en el tercio sur peninsular y zonas de meseta aledañas al Sistema Central, aumentando en la mitad norte del área mediterránea. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en Pirineos».