Adiós a Fernando Ónega: las reacciones de la televisión y la radio a la muerte del periodista

La muerte de Fernando Ónega ha sido un duro golpe para el mundo del periodismo, de la televisión y de la política, donde ha sido (y seguirá siendo) uno de los periodistas más queridos y respetados de nuestro país. Desde que arrancase su trayectoria, ha sido uno de los encargados de contar cómo fue la transición española hacia la democracia e incluso fue (junto con Luis del Olmo) el encargado de popularizar las tertulias políticas en la radio y en la televisión, siendo María Teresa Campos, años más tarde, la que llevó este género a los máximos niveles de audiencia en televisión. Es por eso que la noticia de su muerte ha dejado reacciones de pena y cariño por parte de personajes de todas las ideologías, partidos y medios de comunicación.

Su hija Sonsoles no estaba este martes al frente de su programa en Antena 3, pero los espectadores no se podían imaginar que sería por este motivo. Pepa Romero, su sustituta, debía ser la encargada de dar la noticia, pero la emoción le ha impedido hacerlo, debiendo pedírselo a Carlos Quílez, colaborador y copresentador durante las tardes. «Es una noticia que nunca nos hubiera gustado dar», decía el presentador.

La Casa Real ha querido mostrar sus condolencias en público con un comunicado en la red social X (antes Twitter). «Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia», dice el texto.

Pedro Sánchez también ha querido tener unas palabras de respeto y recuerdo para el fallecido nada más conocerse su fallecimiento. «Nos deja Fernando Ónega, periodista de referencia y testigo privilegiado de nuestra historia reciente. Cronista imprescindible de la Transición, su mirada ayudó a entender una etapa clave para España. Mi cariño y mi más sentido pésame a su familia y amigos», ha escrito en X.

Otra de las figuras políticas que ha dado su pésame a la familia de Ónega ha sido Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. «Nos ha dejado Fernando Ónega. Testigo privilegiado de horas decisivas de la historia de España. Voz comprometida durante décadas con los valores democráticos. Pero, ante todo, un hombre honesto y cordial y, para mí, un amigo entrañable. Mi más sincero pésame a su familia y a todo el periodismo español», así se despedía de él en las redes sociales.

Atresmedia, que fue su casa durante décadas, lamentaba la muerte del veterano periodista, además de que en Onda Cero se está realizando un programa especial dedicado a su figura con Carlos Alsina al frente. «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Ónega, referente periodístico y cronista político de reconocido prestigio. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, Ónega desempeñó diferentes puestos de responsabilidad en Onda Cero y Antena 3. Desde Atresmedia trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz», reza el comunicado.

Una de las periodistas que más sentimiento ha puesto a la hora de despedirle ha sido Toñi Moreno, que ha recordado cómo Ónega fue un gran apoyo en su complicada etapa en La 1, estando con ella tras las cámaras y dándole consejos. «Venía cada mañana a maquillaje, me cogía de la mano y me decía: ‘Eres buena’». Su hija, que es mi amiga, sabe que no puedo nombrarlo sin llorar. Ahora lo hago porque tengo el alma rota. Se fue el maestro», dice la andaluza.