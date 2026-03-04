Así anunció Pepa Romero la muerte de Fernando Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’: «Es complicado»

El pasado martes 3 de marzo, los espectadores de Antena 3 disfrutaron de una nueva entrega del programa Y ahora Sonsoles, aunque sin Sonsoles Ónega al frente. Algo poco habitual, puesto que la periodista, salvo ocasiones excepcionales, siempre acude a su puesto de trabajo. Nada hacía presagiar, tan solo unas horas después de comenzar el programa, la triste noticia que iban a comunicar. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la muerte de Fernando Ónega por la que el mundo del periodismo está de luto. Entre otras tantas cuestiones, porque se convirtió en todo un referente de la comunicación en nuestro país en las últimas décadas. Es más, fue considerado como uno de los cronistas de la Transición. Por este mismo motivo, Sonsoles Ónega se ausentó del programa que presenta en Antena 3 para que fuese Pepa Romero la que cogiese las riendas de forma excepcional.

En un momento dado de la tarde, los espectadores pudieron ser testigos de cómo Pepa comenzó a emocionarse, hasta tal punto que le era complicado aguantarse las lágrimas. «Tenemos que dar una noticia de última hora muy triste para este programa», comenzó diciendo, aunque no pudo continuar hablando. Fue entonces cuando su compañero Carlos Quílez cogió el relevo para comunicar a la audiencia de Y ahora Sonsoles todos los detalles sobre la dolorosa noticia que tenían entre manos: había fallecido Fernando Ónega, padre de su compañera y amiga Sonsoles. Lejos de que todo quede ahí, Carlos quiso dar más detalles sobre los próximos movimientos de la familia tras la muerte de Fernando Ónega: «La capilla ardiente se abrirá mañana en la Casa de Galicia en Madrid desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche».

Por si fuera poco, Carlos Quílez no dudó un solo segundo en aprovechar esa intervención en directo para lanzar un mensaje de cariño, apoyo y ánimo al círculo más cercano del fallecido: «Desde aquí, para Sonsoles, Cristina, Fernando y para toda la familia, nuestro más sentido pésame. Mucho ánimo», aseguró el comunicador.

Segundos más tarde, pudimos ver cómo Pepa Romero estaba profundamente emocionada y continuaba tratando de aguantar las lágrimas: «Es complicado… le mandamos un beso enorme a Sonsoles», alcanzó a decir. Acto seguido, con la voz entrecortada, se pronunció sobre Fernando Ónega: «Es un ejemplo para todos, nos ha enseñado a todos los periodistas».

Lejos de que todo quede ahí, Beatriz Cortázar no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presentó para hacer un homenaje en directo a Fernando Ónega. Es más, lo hizo a través de un mensaje de lo más emotivo: «Es una pérdida para el mundo del periodismo enorme», empezó diciendo.

Por si fuera poco, la también colaboradora de televisión fue mucho más allá: «Ha sido un periodista al que todos hemos querido seguirlo, escucharlo, estudiarlo y una figura clave en la política también de nuestro país, encargado de la comunicación del primer gobierno de la democracia con Adolfo Suárez. Una leyenda». Sin duda, una triste y dura pérdida para el periodismo. Descanse en paz.