Soberbio Griezmann, solitario Lamine Yamal

El análisis más detallado del duelo de vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético corre a cargo de nuestro analista Marcos López. Nuestro ojo de OKScouting pone en la mesa dos nombres que fueron fundamentales para la resolución de la eliminatoria. Antoine Griezmann lideró la resistencia de los colchoneros, mientras que Lamine Yamal se quedó bastante solo en el intento de remontada culé. No te pierdas ningún detalle.