Así se cocinó la casi remontada del Barcelona: «Dieron más del 100%»

El Barcelona cocinó la remontada ante el Atlético de Madrid y la tuvo muy cerca, casi en sus manos. Estuvo a solamente un gol de forzar la prórroga en un 3-0 que fue para morir en la orilla y ver como la final de la Copa del Rey se esfumaba. El equipo de Hansi Flick cuajó un gran partido y llevó a cabo varios ingredientes que fueron claves para quedarse muy cerca de la gesta: afición, una gran defensa y un equipo volcado.

«El equipo ha hecho un trabajo fantástico y ha dado más del 100%», dijo Hansi Flick en la sala de prensa tras caer eliminado contra el Atlético de Madrid a un paso de la final de la Copa del Rey. Y es que dar más de ese 100% nunca es fácil. Y los jugadores del Barça lo hicieron.

Esa era una premisa clara para intentar la remontada del Barcelona. Uno de los ingredientes para cocinar este plan que casi le sale al equipo culé. Sus jugadores lo dieron todo. El nivel alcanzado por Bernal en el medio con llegada y dos goles fue sublime. También Pedri en el medio, Raphinha y Lamine Yamal en ataque, o Pau Cubarsí en defensa. La labor de estos cuatro jugadores estuvo a un nivel superlativo.

Y con eso casi le basta al Barcelona para lograr la remontada. Pero puso sobre la mesa más ingredientes. Atacó muy bien, marcó tres goles y se quedó a solamente uno de forzar la prórroga, su equipo lo dejó todo… pero la actuación defensiva fue colosal.

Los ingredientes de la casi remontada del Barcelona

Y es que el Barcelona cayó eliminado, pero cuajando uno de sus mejores partidos de la temporada. Y sobre todo en defensa. Anuló al Atlético de Madrid y logró dejar la portería a cero. Era una de las claves de la remontada y lo logró. Pero no le bastó.

El partidazo de Cubarsí al corte fue magnífico. También Gerard. Y Joan en las que tuvo que aparecer fue un muro. El Barcelona sacó su mejor versión defensiva y Flick les demostró que pueden defender bien también cuando se van con todo al ataque. Una lección a sus jugadores que los puede hacer mejor en la recta final de la temporada.

También la afición fue clave para la operación remontada. El Camp Nou también cumplió con el regreso de la grada animación y con su mejor versión de ambiente desde que se reabrió al público con poco más de 40.000 espectadores en sus gradas. Ese ingrediente también salió bien. Pero tampoco fue suficiente. La remontada del Barcelona se quedó en un casi.