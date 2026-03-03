El clavo al que se aferró Simeone ante el Barcelona: «Cuando íbamos 3-0 pensé ‘esto es el Atleti’»

«Sabíamos que veníamos a un campo difícil. No pudimos y no nos dejaron progresar en ataque para que aparecieran más jugadas con Llorente y Lookman. Defendimos bastante bien, pero en la pelota parada sufrimos.El tercer gol parece que fue fuera de juego, pero no se vio».

«Sacamos al equipo que necesita¡ábamois para jugar. En casa jugamos con más intensidad y fuimos superiores, por eso hicimos cuatro goles en la primera parte y pudimos hacer más. Me voy con la alegría de saber sufrir. Me fui enfadado de la ida por no haber marcado el quinto gol. Sabía que la vuelta iba a ser difícil».

«Ellos estuvieron un paso más arriba que nosotros y no podíamos asociarnos y atacar desde atrás. Ellos hicieron un esfuerzo grandísimo. Me decía su opinión sobre algunas situaciones y le dije que juegan bárbaro. Ojalá nos encontremos en cuartos de final de Champions para competir de la mejor manera. Cuando íbamos 3-0 dije esto es el Atleti».