Los mejores memes de la semifinal de Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid

Los mejores memes pusieron el toque de humor a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid, que se veían las caras tras la goleada colchonera en la ida de esta eliminatoria. El Camp Nou era el escenario del duelo, con mucha expectación ante una remontada dificilísima. Un partido muy caliente por cómo se dio el encuentro de ida entre culés y colchoneros.

Uno de los memes más sonados de este Barcelona – Atlético de Copa del Rey ha sido unas declaraciones falsas del Cholo Simeone es las que afirmaba que para que el Barcelona pudiera remontar, tendrían que traer para la vuelta a Cristiano Ronaldo, uno de esos jugadores que sabe de remontadas y gestas imposibles. Aunque el argentino nunca afirmó tal cosa, razón no le falta al meme…

También se ha recordado, en un momento donde el Barcelona necesita la remontada, la que estos lograron ante el PSG hace unos años en Champions League. A aquel espíritu se deben agarrar, aunque en aquella ocasión sirvió para que el Real Madrid saliera campeón como recuerdan los memes.

En un día donde el Barcelona es protagonista, los memes también ensalzan a Lamine Yamal por su hattrick reciente, en un burla al logrado en otra ocasión por Mbappé, un habitual lanzador de penaltis, de los que no suelen fallarlos.

Otro punto muy mencionado han sido las constantes copias del Barcelona con su eterno rival, el Real Madrid. Uno de los memes muestra como los culés, más tarde que los madridistas, postearon en sus redes imágenes y momentos muy similares a los que compartió el club blanco. Desde la réplica de Olmo levantando una silla como Rüdiger, a la mano de Lamine Yamal vendada como ya se hizo con Benzema o lo largo que son los minutos en el Camp Nou ante un remontando, una frase icónica (en italiano), referida al Santiago Bernabéu.

Otro de los memes que se han viralizado en las redes es una imagen realizada por IA en la que se ven a los jugadores del Atlético de Madrid, junto al Cholo Simeone, construyendo un muro de ladrillo ante la portería…