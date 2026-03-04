Flick se va contento y pensando en el futuro: «Hemos estado fantásticos y nos vamos muy orgullosos»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou y analizó la casi remontada del Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El equipo culé se queda sin final, pero lo cierto es que estuvo muy cerca de forzar la prórroga un un 3-0 final gracias a los dos goles de Marc Bernal y el otro de Raphinha.

«Estamos decepcionados, pero también muy orgullosos. Hemos hecho un partido increíble y hemos tenido más oportunidades. No ha sido posible, pero lo asumimos», comenzó declarando Hansi Flick en sala de prensa.

«Veremos en la Champions. Después de esta derrota, y de las anteriores, hablamos mucho con el equipo. Y todos están convencidos de como tenemos que jugar al fútbol. Bernal ha marcado dos goles y Cubarsí ha estado increíble. Teníamos motivos para jugar mejor. Esta es la mentalidad que quería. Pueden ser de los mejores del mundo con la pelota», añadió el entrenador del Barcelona.

«Paso a paso con los títulos. Queda mucho en la Liga y en la Champions. Tenemos a grandes rivales, el Newcastle es un equipo muy fuerte. Tenemos que recuperarnos para volver a mostrar nuevo nivel el fin de semana ante el Athletic. Queremos seguir jugando muchos partidos más. La calidad que hemos visto está ahí. Estamos muy orgullosos», declaró el técnico alemán.

Sobre el esfuerzo del equipo: «Están fuera de juego Koundé y Balde. No sabemos más. Es normal que estemos agotados después de un partido donde lo han dejado todo. Han dado más del 100%. Es fantástico. También la afición puede estar contenta. Algo decepcionado, pero es normal.

Pedri y su no cambio: «Estoy muy contento de que no haya pasado nada con él. Lo necesitábamos en el campo. Por eso le pregunté porque era un riesgo que jugase los 90 minutos. Me ha dicho que estaba bien después del partido».

«Ha sido fantástico el ambiente y la bienvenida en el bus. Se notaba que el equipo estaba muy motivado. Esto es lo mejor que podemos conseguir. Esto nos va a ayudar a ganar títulos», dijo Hansi Flick sobre el gran ambiente del Camp Nou.