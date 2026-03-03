Bernal y Raphinha cumplen con el plan del Barcelona para la remontar al Atlético: dos goles al descanso

Las cosas que tiene el fútbol. Cuando mejor estaba el Atlético y había sobrevivido al inicio agresivo azulgrana, golpeó el Barcelona con Lamine Yamal. Su nombre no aparece en la hoja de goleadores, pero más de la mitad del tanto lleva su firma. Rompió a Lookman -al que devolvió un regate anterior- y cedió para que Bernal, libre de marca en el área, anotara a placer. Primer paso del Barcelona en la remontada dada, tal y como marcaba el guion azulgrana, con un gol antes de la media hora.

El Atlético no varió su plan. Siguió algo hundido, pero con el correr de los minutos fue encontrando y atacando los espacios que iba dejando el Barcelona. Lookman tuvo el empate de cabeza, pero se marchó rozando el poste. Y el Barcelona no falló la que tuvo. Pubill trastabilló a Pedri cuando hacía su incursión dentro del área y Raphinha no falló desde los once metros. Se cumplía el plan del Barcelona en busca de la remontada con dos goles antes del descanso.